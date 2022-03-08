影／他用小道具拍出「龍貓」場景名曲 主角聲優都感動稱讚

吉卜力動畫「龍貓」是風靡世界，家喻戶曉的作品。除了溫馨的劇情、造型可愛療癒的龍貓，以及由久石讓操刀的優美配樂，無一不讓人印象深刻。而就有日本網友，用許多龍貓道具和CG，製作了一段可以播放無數次的音樂短片。

根據日本媒體「HUFFPOST」報導，日本twitter網友「revirytic」最近分享一段由他製作的CG影片。在短短32秒的過程中，可以看到龍貓公車等令人熟悉的動畫角色，在軌道中滑行前進，猶如電影場景一般。背景則搭配以木琴、鐵琴演奏的電影配樂「風之通道」。

影片播畢後，畫面又幾乎無接縫地回到一開始，營造出無限播放的感覺，讓人再度陶醉在龍貓的優美世界之中。就連幫動畫主角「草壁皋月」配音的聲優日高範子，都忍不住分享這段影片，大讚「好吃驚！這真的很厲害！」

這段影片連「龍貓」主角的聲優日高範子都大力稱讚。圖擷取自 twitter

更有許多網友回應「太美了」、「好治癒喔，感覺被淨化了」、「我還在感動中，想永遠看著這個」、「30秒的龍貓」、「我破防了，想看著這個到永遠」、「鐵琴木琴的演奏聲音太美妙了」、「這部我小時候看好幾次，吉卜力其他作品反而幾乎沒看，不知不覺地就流下淚來」、「其實這段音樂有配歌詞喔，知道的人似乎不多」。