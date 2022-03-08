這是蔥吧！電氣石天然色太特別 讓他想起故宮「翠玉白菜」

大自然無奇不有，很多自然生成的結晶、礦石，常常有著令人意想不到的外觀。最近有位日本網友，就發現了一顆長相特別奇妙的礦石，不只引起許多討論，還有人因為看了這顆礦石，而想到故宮博物館的知名藏品。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「Hikikomori_」分享，表示他近日去東京的國立科學博物館，參觀現正舉辦的「寶石：誕生自地球的奇蹟」特展。然而，展場內的某顆電氣石，卻讓他無論怎麼看，都感覺那顆石頭上，似乎鑲了一整根的大蔥。

館方表示，其實這顆石頭在過去，就曾經被說過像是大蔥一樣，館方也在一些宣傳活動中，以此為特點介紹該礦石。至於為什麼會呈現這樣的顏色，是因為電氣石內含有微量的元素，其中的鐵元素讓石頭的一部分變成綠色，另一部份則是因為不含金屬元素而變白，就恰巧變成如大蔥一般的配色。

網友們也紛紛回應「怎麼看都是根蔥啊」、「根本是鱈寶上面再加根蔥」、「大蔥配脂肪」、「如果講說那根真的是蔥肯定會有人信」、「我看倒像塊炸雞」，更有日本網友想起故宮的翠玉白菜和肉形石，表示「雖然是雕刻品，不過白菜雕刻的顏色好像是天然形成的」。