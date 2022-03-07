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抓包男友家藏護墊他辯稱「拿來貼口罩上」 網笑：叫他試戴

聯合新聞網 / 粽合報導
女子發現「男友家有護墊」，詢問對方用途，男方卻回應「拿來貼口罩裡」，許多人看了直呼「怎麼可能」。圖擷自「爆料公社」
女子發現「男友家有護墊」，詢問對方用途，男方卻回應「拿來貼口罩裡」，許多人看了直呼「怎麼可能」。圖擷自「爆料公社」

情侶在交往時，若發現有不屬於雙方的物品，恐會懷疑對方出軌，日前一名網友透露，閨蜜在男友的衣櫃發現女生的化妝包，男友解釋「這沒什麼」，但女方仍不相信，隨後又想到男友電腦桌前的護墊，詢問用途後，男友回應「用來把護墊黏在口罩裡」，這回應網友傻眼「叫他馬上用看看」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」表示，她的閨蜜發現男友桌上有一包護墊，詢問對方用途後，男友說要用來黏在口罩裡，原PO則不相信有人會這樣做，因此好奇問網友「我的朋友遇到渣男了嗎？」同時，她也貼出與閨蜜的對話紀錄。

只見閨蜜向原PO抱怨，明明原本跟男友說了許多甜言蜜語，結果馬上看到男方衣櫃裡有女用化妝包，直接問男方「這是什麼」時，對方則回應「這沒什麼，之前跟別的女生約出來，但後來沒有還給對方，可以丟掉證明清白」，並且馬上把化妝包丟進垃圾桶。

接著閨蜜又繼續表示，男方電腦桌有一包護墊，從去年或前年就出現過了，問男友這包護墊的用途，他回應「用來黏在口罩裡」，這回應讓原PO十分傻眼，直言「我是不相信口罩難買，然後會用護墊貼口罩」。

對此，網友們也疑惑「護墊黏口罩是怎樣？」、「如果相信就要驗智商」、「身為男人的我都覺得太過唬爛了，編的藉口太爛了，妳姐妹還真好騙！」、「叫他當場馬上用看看」、「我不知道護墊還有這功能」、「哪有可能啊！鬼話連篇」、「這藉口很差，我是有把護墊貼內褲以防痔瘡破裂出血」、「易流鼻血體質？怕沾到口罩」。

口罩 出軌

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