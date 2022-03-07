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滷味攤隱藏版美食 網狂推必點「這一樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她最近發現素腰花「爆好吃」，網友也紛紛同意「去滷味攤必買耶」。圖擷自我愛全聯-好物老實説
一名網友分享她最近發現素腰花「爆好吃」，網友也紛紛同意「去滷味攤必買耶」。圖擷自我愛全聯-好物老實説

滷味攤上的食材百百種，不過有一樣是許多網友推薦必點的素料，有一名網友近期就分享，他其實一直都沒吃過「素腰花」，直到真正嘗試後才發現新大陸，直言「超級好吃」，網友也一致認同。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，他一直好奇「素腰花」到底是什麼？結果吃了後發現「爆×好吃」。網友們也紛紛同意「去滷味攤必買耶」。

有網友留言，「真的很好吃啊！去滷味攤必買耶」、「素腰花好吃啊，每次去滷味攤必點」、「素腰花很好吃，我愛它脆脆的口感」、「我家都拿來炒三杯」、「冷的滷味素腰花超好吃，夏天吃好清涼」、「可以搭配啤酒」、「素腰花炒沙茶醬也很好吃」、「超好吃已回購87543156次」、「腰花真的是超讚」。

不過，素腰花屬於加工食物，有網友就指出「加工品偶爾吃就好喔，雖然很好吃」、「好奇減肥能吃這個嗎？」。就有醫師與營養師提醒，坊間的素食加工製品，都會添加調味料、食品添加物，不宜長時間大量食用。

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