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到台南不知道吃什麼？ 地圖打「一字」美食遍地開花

聯合新聞網 / 綜合報導
台南可說是美食之都，一名網友近日就分享快速在地圖上找到台南美食的妙招。示意圖／ingimage
台南可說是美食之都，一名網友近日就分享快速在地圖上找到台南美食的妙招。示意圖／ingimage

台南四處都是美食，許多人休假就喜歡往台南跑，一名網友近日就分享快速找到台南美食的妙招，引起網友熱烈回應。

知名甜點主廚黃偈在臉書上分享，「剛到台南，一時之間不知道要吃什麼嗎？」他傳授一個好辦法，只要打開Google地圖搜尋「阿」，就有一連串美味小吃等著大家到訪。

網友紛紛留言，「可惡，被你知道這個最簡單的秘密了」、「多謝大恩大德」、「看到這個圖我只覺得好可怕，這上面每家我都吃過」、「台南人：避開這些店（筆記）」、「阿字輩的幾乎不太雷」、「先推阿村啊！我一個人就可以狂嗑一桌」、「才剛吃過第一個阿文米粿，很美味，其他地方沒見過的美食」、「確實這些都是名店」、「肥胖密碼」、「學起來！哈哈哈哈」。

也有網友表示，「阿這只是冰山一角啦（台南人飄過）」、「想了一下我的口袋名單，還好都沒上榜。呼～太危險了」、「這些肯定是觀光客在吃的，因為台南人只會說幸好我家巷口跟無名沒在上面」、「阿不就還好我的口袋名單沒在上面」、「觀光客真好騙」、「我的阿財為什麼沒在上面」、「好險，有些好料沒進榜」、「阿你完蛋了（還好愛店沒上）」。

網友傳授一個妙招讓大家快速找到台南美食，只要打開Google地圖搜尋「阿」，就有一連串美味小吃出現。圖擷自FaceBook
網友傳授一個妙招讓大家快速找到台南美食，只要打開Google地圖搜尋「阿」，就有一連串美味小吃出現。圖擷自FaceBook

台南

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