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神廚爸替女兒做造型便當 精巧手藝重現文豪金句「月色真美」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位爸爸網友經常替女兒製作造型便當，內容包括文豪金句、動漫角色等等。圖擷取自IG
日本一位爸爸網友經常替女兒製作造型便當，內容包括文豪金句、動漫角色等等。圖擷取自IG

日本文豪夏目漱石曾寫下經典名句「月色真美」，如今在日文語境中，這句話也成了「我愛你」的代名詞。最近有位日本爸爸，就在作給女兒的便當時留下這句話，然而女兒的反應，卻讓他相當意外。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本IG網友「内田直人」，一直以來都負責負責替女兒製作便當。靠著長期經驗的累積，讓他技巧磨練得相當純熟，特別是經常利用海苔藝術，做出各種動漫或文學名句之類的造型便當。

之前他就曾經在便當內，留下夏目的名句「月色真美」。他表示，製作便當的靈感，是來自於前一天晚上月色真的很漂亮。不過雖然做了許多造型便當，女兒卻多半沒有什麼反應，倒是照片PO上IG後，引起眾多網友的迴響。

網友們就紛紛表示「真是個好爸爸」、「是夏目漱石呢好美喔」、「感覺超有趣的耶」、「我絕對沒辦法把海苔剪成這樣」、「這文字真是鏗鏘有力啊」、「想到鬼滅之刃的胡蝶忍」、「有著滿滿的愛」、「真的是很漂亮的滿月」、「今天的便當也很美呢」、「好想被這樣告白喔」、「雖然都沒說，不過感情一定有傳達給女兒知道」。

日本 便當

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