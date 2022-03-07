2大坨蜜蜂成團聚家中 網看形狀笑噴：他們還比中指挑釁你

怕！有家住市中心的網友貼出一則影片，竟是家中出現兩大坨「蜜蜂」，家中長輩還為了招財，不准他處理蜜蜂，讓他崩潰直呼「不是蜜蜂死就是我死」。其他網友傻眼表示「再不叫專業人員拔除，我是怕最後要招魂」。由於蜜蜂成團的形狀酷似比中指的樣態，還有人開玩笑說「你怎麼可以忍受蜜蜂比你中指？」

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一則影片，影片中可見一大坨蜜蜂聚集成團，形狀類似「凸」字。他表示，他家住在市中心，卻出現兩大坨蜜蜂，家中長輩還為了招財，不准他處理蜜蜂，讓他非常崩潰。

其他網友紛紛留言「你快要有免費蜂蜜吃了」、「當時真是害怕極了」，許多網友發現蜜蜂成團形狀特別，留言「第一次遇到被蜜蜂比中指的人」、「還比中指挑釁呢」、「這手勢」、「蜜蜂明顯在挑釁你」、「他指法克耶」、「他在羞辱你」。

不少網友建議他快點找專業人士處理，留言「如果不能把蜜蜂弄掉，這裡建議可以把長輩弄掉」、「我覺得與其聽長輩在那邊唬爛，還不如趕快打電話捕蜂專家來處理」、「哪個長輩說的就拿去孝順他囉」。

有網友解釋蜜蜂聚集原因，「這真的難得一見，蜜蜂只是在搬家，等前面的找到更適合的地方就會飛走了」、「分窩出來的，找到窩就會離開」、「看著像東方蜂，不會攻擊人，正在遷移途中找地方休息，最多2至3天，去年我們社區也這樣，結果休息3小時就全飛走了」。