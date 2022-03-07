拿肉拿牛奶怎麼可以缺蔬果？ 他PO好市多推車照笑「老婆變營養師了」

許多女性都喜歡逛街購物，有網友近日與老婆逛賣場，老婆接連拿了叉燒肉、牛奶、衛生紙、蔬果等，他緊張詢問「一次買這麼多吃得完嗎？」想不到老婆怒回「我要把購物車裝滿滿！」讓他直呼「不要生氣，我幫你搬！」

有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文表示，他近日與老婆逛賣場，經過熟食區時，老婆拿了一盒最重的叉燒肉，並說「叉燒好久沒吃到了」。到了牛奶區時，老婆拿了兩罐牛奶，並說「科克蘭牛奶竟然有貨！」接著看到衛生紙，老婆又拎了兩包說，「家裡衛生紙該補貨了」。

該網友說，上述情形他都認為屬於合理範圍，可以購買，不過後來老婆又拿了各種蔬果，他便詢問「一次買這麼多蔬果，吃得完嗎？」老婆則怒回「有肉有牛奶，怎麼可以缺少蔬果！我還要去尋找魚、麵包和甜點，把購物車裝得滿滿」。

該網友緊張緩頰「「痾....好，不要生氣，我幫你搬」，他表示，「不把購物車裝滿，老婆是不會死心的，女人在購物男人還是閉嘴好了，老婆進賣場變營養師，各項種類的食物營養都有了」。

其他網友則留言「Happy wife happy life這個道理懂吧」、「上星期跟朋友去好市多，朋友還說沒想買的，結果出來一車幾乎她的東西」、「家裏冰箱還塞的下就給她買吧」、「老婆的購買慾跟老公的求生慾是正比」、「老婆煮飯，老公付錢合理」。