快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

他在三合院畫「機車駕照考場」給妹妹練習 網羨慕炸狂歪樓

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書
網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書

機車駕照關卡之一就是「直線七秒」，駕駛人須穩定機車，在7秒以上的時間通過該區域。有網友為了讓妹妹練習考試，特別在家中的三合院以粉筆畫出考場圖案，讓其他網友紛紛喊「有哥哥真好」，不少人歪樓直呼「大地主！」

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，他的妹妹近期要考取機車駕照，因此他特地以粉筆在三合院內畫出機車考照考場的圖案，以供妹妹練習。該網友說，妹妹還揚言考駕照很簡單，想不到練習期間直線七秒就失敗六次。

其他網友紛紛留言「這就是愛」、「別人的哥哥總是叫我羨慕」、「超有愛」、「哥哥好疼愛妹妹」、「這位哥哥也太霸氣了吧？」

也有不少網友被三合院吸睛，留言「大地主無誤」、「羨慕富二代」、「厲害了，你的家」、「三合院就是霸氣」、「首先要先有地才能任性」。

網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書
網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書

網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書
網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書

網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書
網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自臉書

爆廢公社 駕照

延伸閱讀

她沒生兒子遭嫌棄 買冰給孩子吃都被夫痛罵「浪費錢」

十二星座男結婚後變化 天蠍熱情依舊、這星座常被糾纏

高麗菜泛黃、變紫色別怕 達人分析成因：味道更新鮮甜美

他列出擇偶條件還去上5000元「搭訕課」遭網批：這不是戀愛

相關新聞

他在三合院畫「機車駕照考場」給妹妹練習 網羨慕炸狂歪樓

機車駕照關卡之一就是「直線七秒」，駕駛人須穩定機車，在7秒以上的時間通過該區域。有網友為了讓妹妹練習考試，特別在家中的三合院以粉筆畫出考場圖案，讓其他網友紛紛喊「有哥哥真好」，不少人歪樓直呼「大地主！」

台中50歲男申請至烏克蘭作戰 PO身分證力挺捍衛民主自由

為抵抗俄羅斯的入侵，日前烏克蘭總統澤倫斯基號招世界公民加入國際軍團，根據《華盛頓郵報》報導，目前已有16,000人響應志願參戰。日前有一名台中男子在Twitter上發文聲稱自己已申請到烏克蘭作戰，並附上證件照以證明身份，並宣示「我以台灣人為榮，希望與世界盟友共同捍衛民主自由」。

全聯旁這ATM有強大功能 網：這真的很好玩

你是否曾經注意到全聯旁的ATM有一個強大功能呢？有一名網友近日就分享，她在全聯旁邊發現一個神祕機台還有隱藏功能，讓她直呼，「發現新大陸！」

拉麵店職人精神惹議 他問「煮麵煮出優越感？」

日前一則拉麵叉燒疑似未熟的新聞，引起大眾注意，網友除了針對店家處理豬肉的方式，也討論關於拉麵店態度。有一名網友描述他對拉麵圈的觀察，且以此案例發文詢問「是不是台灣拉麵圈的同溫層太厚了，讓老闆煮麵煮出優越感？」

老饕到牛肉麵店不吃麵 力推「這兩樣」便宜又大碗

台灣有許多牛肉麵店，也有不少饕客喜歡大快朵頤一碗熱騰騰的牛肉麵，不過有一名網友近日分享，他到牛肉麵店都點滷肉飯和水餃，還說，「這兩樣加起來便宜好吃又滿足！」

全聯開賣「整箱神秘物」網看完跪了：這招有厲害到

投資近2億台幣，全聯首次取得漫威英雄系列授權，推出滿額免費贈公仔的活動，原本以為能刺激消費，沒想到因為公仔高機率「面目全非」，導致「負評如潮」，甚至有部分門市角落已經悄悄擺放回收箱。近日又有網友發現，全聯有門市甚至直接放一箱公仔，以一隻19元的價格出售中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。