他在三合院畫「機車駕照考場」給妹妹練習 網羨慕炸狂歪樓

機車駕照關卡之一就是「直線七秒」，駕駛人須穩定機車，在7秒以上的時間通過該區域。有網友為了讓妹妹練習考試，特別在家中的三合院以粉筆畫出考場圖案，讓其他網友紛紛喊「有哥哥真好」，不少人歪樓直呼「大地主！」

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，他的妹妹近期要考取機車駕照，因此他特地以粉筆在三合院內畫出機車考照考場的圖案，以供妹妹練習。該網友說，妹妹還揚言考駕照很簡單，想不到練習期間直線七秒就失敗六次。

其他網友紛紛留言「這就是愛」、「別人的哥哥總是叫我羨慕」、「超有愛」、「哥哥好疼愛妹妹」、「這位哥哥也太霸氣了吧？」

也有不少網友被三合院吸睛，留言「大地主無誤」、「羨慕富二代」、「厲害了，你的家」、「三合院就是霸氣」、「首先要先有地才能任性」。

網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自 臉書

網友在三合院中畫機車駕照考場。圖／取自 臉書