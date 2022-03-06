快訊

竹縣增1例境外確診 曾在竹北及北埔活動採檢232人

台中50歲男申請至烏克蘭作戰 PO身分證力挺捍衛民主自由

聯合新聞網 / 綜合報導
網友附上證件表示自己已申請加入烏克蘭的國際軍團。圖擷自Twitter
網友附上證件表示自己已申請加入烏克蘭的國際軍團。圖擷自Twitter

為抵抗俄羅斯的入侵，日前烏克蘭總統澤倫斯基號召世界公民加入國際軍團，根據《華盛頓郵報》報導，目前已有16,000人響應志願參戰。日前有一名台中男子在Twitter上發文聲稱自己已申請到烏克蘭作戰，並附上證件照以證明身份，並宣示「我以台灣人為榮，希望與世界盟友共同捍衛民主自由」。

面對是否為台灣人的質疑，原PO附上身分證、護照，且表示自己曾為通信營無多連的下士，退伍前還到國防部接受優秀士官兵的表揚。年滿50歲的他坦言雖然會怕死，「但是還是要做自己覺得正確的事」。

底下網友讚揚原PO的勇氣，並祝福他一切安好，「我也希望自己能當一名為正義而戰的軍人，可惜我自知沒有那能力上第一線，願上帝與您同在！」、「祝福平安喔！給你支持」、「願未來有機會在您手下受一些軍事訓練」、「強者，請收下我的膝蓋，祝你平安歸來」。

也有人見狀想要一同加入，「學弟，我陪你去，麻煩給我報名連結，謝謝！」、「1701T 234師，想跟」、「請問怎麼辦理？認真想去烏克蘭幫忙」。

烏克蘭 俄羅斯 台灣人

延伸閱讀

拉麵店職人精神惹議 他問「煮麵煮出優越感？」

北漂女抓室友屢次偷東西 她從容辯稱：朋友送的

俄兵迷路投降 烏克蘭人送茶遞電話暖哭他

烏克蘭籍巫女製作「日本御朱印」 祈禱戰爭儘快落幕

相關新聞

台中50歲男申請至烏克蘭作戰 PO身分證力挺捍衛民主自由

為抵抗俄羅斯的入侵，日前烏克蘭總統澤倫斯基號招世界公民加入國際軍團，根據《華盛頓郵報》報導，目前已有16,000人響應志願參戰。日前有一名台中男子在Twitter上發文聲稱自己已申請到烏克蘭作戰，並附上證件照以證明身份，並宣示「我以台灣人為榮，希望與世界盟友共同捍衛民主自由」。

全聯旁這ATM有強大功能 網：這真的很好玩

你是否曾經注意到全聯旁的ATM有一個強大功能呢？有一名網友近日就分享，她在全聯旁邊發現一個神祕機台還有隱藏功能，讓她直呼，「發現新大陸！」

拉麵店職人精神惹議 他問「煮麵煮出優越感？」

日前一則拉麵叉燒疑似未熟的新聞，引起大眾注意，網友除了針對店家處理豬肉的方式，也討論關於拉麵店態度。有一名網友描述他對拉麵圈的觀察，且以此案例發文詢問「是不是台灣拉麵圈的同溫層太厚了，讓老闆煮麵煮出優越感？」

老饕到牛肉麵店不吃麵 力推「這兩樣」便宜又大碗

台灣有許多牛肉麵店，也有不少饕客喜歡大快朵頤一碗熱騰騰的牛肉麵，不過有一名網友近日分享，他到牛肉麵店都點滷肉飯和水餃，還說，「這兩樣加起來便宜好吃又滿足！」

全聯開賣「整箱神秘物」網看完跪了：這招有厲害到

投資近2億台幣，全聯首次取得漫威英雄系列授權，推出滿額免費贈公仔的活動，原本以為能刺激消費，沒想到因為公仔高機率「面目全非」，導致「負評如潮」，甚至有部分門市角落已經悄悄擺放回收箱。近日又有網友發現，全聯有門市甚至直接放一箱公仔，以一隻19元的價格出售中。

媽控幼兒園戶外教學吃「這個」當午餐 網笑稱：快樂童年

幼兒園的伙食豐富多樣，在特殊活動時還會準備小孩最愛的特別餐點一同歡慶。日前一名媽媽PO文爆料，指責幼兒園校外教學準備的餐點不健康，但網友們看了附圖後都覺得她太跨張，認為小孩應該會超愛這份午餐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。