台中50歲男申請至烏克蘭作戰 PO身分證力挺捍衛民主自由
為抵抗俄羅斯的入侵，日前烏克蘭總統澤倫斯基號召世界公民加入國際軍團，根據《華盛頓郵報》報導，目前已有16,000人響應志願參戰。日前有一名台中男子在Twitter上發文聲稱自己已申請到烏克蘭作戰，並附上證件照以證明身份，並宣示「我以台灣人為榮，希望與世界盟友共同捍衛民主自由」。
面對是否為台灣人的質疑，原PO附上身分證、護照，且表示自己曾為通信營無多連的下士，退伍前還到國防部接受優秀士官兵的表揚。年滿50歲的他坦言雖然會怕死，「但是還是要做自己覺得正確的事」。
底下網友讚揚原PO的勇氣，並祝福他一切安好，「我也希望自己能當一名為正義而戰的軍人，可惜我自知沒有那能力上第一線，願上帝與您同在！」、「祝福平安喔！給你支持」、「願未來有機會在您手下受一些軍事訓練」、「強者，請收下我的膝蓋，祝你平安歸來」。
也有人見狀想要一同加入，「學弟，我陪你去，麻煩給我報名連結，謝謝！」、「1701T 234師，想跟」、「請問怎麼辦理？認真想去烏克蘭幫忙」。
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