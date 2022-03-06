老饕到牛肉麵店不吃麵 力推「這兩樣」便宜又大碗

台灣有許多牛肉麵店，也有不少饕客喜歡大快朵頤一碗熱騰騰的牛肉麵，不過有一名網友近日分享，他到牛肉麵店都點滷肉飯和水餃，還說，「這兩樣加起來便宜好吃又滿足！」

原PO在PTT上以「去牛肉麵店只點滷肉飯和水餃ok嗎？」為題分享，他發現牛肉麵店有著他這輩子吃過最香的滷肉飯，水餃也比牛肉麵好吃一個等級，滷肉飯與水餃加起來比牛肉麵便宜又好吃大滿足，「去牛肉麵店只點滷肉飯和水餃ok嗎？我會不會哪天被老闆打啊？」

網友紛紛留言，「有可能啊，滷肉是用牛肉下去滷的」、「為什麼不行？我也都去pizza店買炸雞阿」、「那你會去水餃店點牛肉麵嗎？」、「牛肉麵店的水餃真的好吃」、「他有賣你愛吃就吃啊」、「牛肉捲餅跟蔥油餅也不錯」、「我也是到咖啡廳點咖哩飯」、「本來就是為了不吃牛的客人才多賣一些無牛產品，老闆頂多當你不吃牛而已」、「我去炸雞店也是買蛋塔」、「我都點酸辣湯餃加滷味」。

也有網友表示牛肉麵店的水餃其實較貴，「水餃才是真的賺錢，老闆巴不得你都點水餃」、「你應該是真正的財富自由，通常牛肉麵店的水餃比一般店家貴1、2元」。