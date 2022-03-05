全聯開賣「整箱神秘物」網看完跪了：這招有厲害到

投資近2億台幣，全聯首次取得漫威英雄系列授權，推出滿額免費贈公仔的活動，原本以為能刺激消費，沒想到因為公仔高機率「面目全非」，導致「負評如潮」，甚至有部分門市角落已經悄悄擺放回收箱。近日又有網友發現，全聯有門市甚至直接放一箱公仔，以一隻19元的價格出售中。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼上一張照片，照片中有整箱的復仇者聯盟公仔出售，開玩笑地寫著「不是負責醜聯盟，也不是復醜者聯盟」，正名為「復仇者聯盟」，特價出售1隻19元，一人限購3隻，原po看到也興奮直呼「想買！」。

近日網友發現，有全聯直接出售漫威公仔。 圖／爆廢公社

此文一出也引起網友熱議，「太貴了吧，賣8元差不多」、「送我都不要」、「想要醜的」、「買個三個當紀念不錯呀，57塊錢小意思啦，不痛不癢」、「各回收筒收回來的？」、「買垃圾幹嘛」、「我在馬路撿到3個」、「全聯公仔眾人嫌棄」、「限購3個會不會想多了」、「全聯這招有厲害到」。

全聯首度取得漫威肖像授權，民眾在2月11日至4月14日消費滿額就能免費獲得一個，全套共有24款公仔，推出後因為品質不佳被網友罵翻，全聯回應，公仔皆為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新。