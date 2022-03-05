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媽控幼兒園戶外教學吃「這個」當午餐 網笑稱：快樂童年

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽不滿幼兒園給孩子吃垃圾食物，認為應該要有米飯當主食。圖擷自臉書
一位媽媽不滿幼兒園給孩子吃垃圾食物，認為應該要有米飯當主食。圖擷自臉書

幼兒園的伙食豐富多樣，在特殊活動時還會準備小孩最愛的特別餐點一同歡慶。日前一名媽媽PO文爆料，指責幼兒園校外教學準備的餐點不健康，但網友們看了附圖後都覺得她太誇張，認為小孩應該會超愛這份午餐。

原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」貼出小孩在幼兒園校外教學時吃的午餐，這份午餐的主食是義大利筆管麵，搭配薯條、雞塊等副餐，原PO對於這樣的餐點感到非常不滿，她認為「小孩現在正長身體階段，最起碼的米飯、蔬菜是最基本的主餐吧！」

不過許多網友認為這位媽媽太誇張，「不錯啊！我相信小朋友會喜歡」、「小班以上我可以接受，出去玩就是要吃垃圾食物才開心啊」、「平時吃不到，比年菜精彩」、「又不是天天都這樣吃，一學期一到兩次而已」、「校外教學就是一切跟平常不一樣，小孩開心、大人方便呀，不然家長是有要自己煮給小孩帶嗎」、「我幼稚園校外教學吃麥當勞，是我最快樂的童年」、「爸媽不懂小孩的快樂」。

更有幼兒園老師跳出來表示，她認為幼兒戶外教學基本上由父母帶便當最好，但是能做到的很少，「都會說有繳餐費，園方要自己補，不然就是多繳個幾十到百元讓園方自付，預算是個很現實的問題，要不是這個列在『評鑑考察』裡，沒有園所想做這個虧錢的活動」。也有一位安親班老師分享，她某個學期末時自費請學生去麥當勞開同樂會，結果被家長投訴「帶孩子吃垃圾食品」，「從此小孩只有饅頭、肉包配白開水可以吃，感恩家長讓我省錢」。

幼兒園 爆料公社

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