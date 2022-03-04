省錢達人靠自煮省一半餐費 網質疑：時間成本都沒算

近年來物價持續上漲，外食族要一餐50元填飽肚子變的困難重重，一天300元的伙食費成為基本行情。一名網友在「PTT Web」分享，他靠著「自煮」將一日的餐費壓低到150元，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，他的早餐可以用35元解決，「蛋餅皮一片10元，肉片10元，燒肉蛋餅20元；雞塊一塊2.5元，5塊算13元；冰紅茶用立頓茶包，一杯2元」，而午餐則跟前一天的晚餐一起準備，四菜一湯，一餐大概50元，再配上濾掛包咖啡一杯10元、自己弄少量滷味加菜10元，「所以午餐60、晚餐60，一天大概餐費150元」。

原PO補充，如果想喝手搖杯，自己調配便宜到爆炸，「二砂5公斤150元，紅茶茶包立頓的2元，好一點的一包10元，檸檬冰角一個12元」，這樣搭配下來，1500cc的檸檬茶自己弄大概只要20元。他認為，自煮跟外食的差距將會越來越大，所以建議想省錢的小資族開始練習簡單的食物製作方式。

許多網友紛紛表示，「外食真的都是吃垃圾食物」、「省飲料錢最方便」、「自己煮比較好吃、健康」、「封你為省錢達人」。但也有人質疑，「時間成本沒算進去」、「但是自己料理要花很多時間，後續清理也麻煩」、「自己煮要看幾個人吃、幾餐，量沒到還是貴」。