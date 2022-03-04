快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／駕車高歌離席 駕訓班教練帥慘如「復仇者聯盟」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本駕訓班拍抖音影片，帥氣內容引起許多網友的關注。圖擷取自抖音
日本駕訓班拍抖音影片，帥氣內容引起許多網友的關注。圖擷取自抖音

在如今網路發達的時代，許多商家都會利用社群平台，替自己的行號增添一些知名度。甚至在日本，都有駕訓班開始利用影音媒體進行宣傳，而且還真的成功吸引到許多網友關注。

根據日本媒體「carview!」報導，位於兵庫縣伊丹市的駕訓班「阪神自動車學院」，在今年已經邁入第59期的課程。然而院方認為目前駕訓班的知名度仍有成長空間，希望能夠獲得更多關注，因此年輕職員便提議拍攝一系列的抖音影片，來提升駕訓班的知名度。

他們在抖音上分享一部影片，一開始在畫面中有六位成員向前衝刺，但在某個瞬間突然騎上機車，像是電影英雄般地瀟灑離去。由於強烈的節奏感，使得影片在網路上爆紅，目前觀看次數已經超過58萬次，也連帶讓駕訓班的官方帳號「hanshin_driving_school」一舉成名。

@hanshin_driving_school #阪神自動車学院 #てぃっくとっかーず #伊丹教習所 #教習所 #教習指導員 #バイク #cb400 #バイク好き ♬ original sound - Ah Ann

許多網友就留言表示「帥慘了」、「駕訓班教練這樣秀特別帥耶」、「機車真的很拉風啊」、「校友來簽到」、「被推薦來這了」、「拍的人該不會是影像專科出身的吧」、「阪神復仇者聯盟」、「有我喜歡的教練耶」、「難不成阪神自動車學院其實是高中嗎」、「能當上駕訓班教練很不容易啊」。

@hanshin_driving_school #阪神自動車学院 #伊丹教習所 #伊丹 #教習指導員 #てぃっくとっかーず #ティックトッカーズ🥑 #オドループ #うぶらぶダンス #ウインクハート #tiktokめどれー #TikTokメドレー #踊ってみた ♬ オドループ_A - フレデリック

日本 駕訓班

延伸閱讀

網購鞋子尺寸售完賣家硬出貨大尺碼 她無奈發文尋解方

外送員送餐卻兩手空 顧客詢問原因竟回「太忙了沒帶」

東京俄羅斯商店慘遭反俄人士破壞 烏克蘭籍店長出面喊冤

在荷蘭被廁所門上「H」「D」考倒 他急問店員：哪個是男廁？

相關新聞

停電家中鐵捲門打不開 他急上大號快崩潰網笑「今日最慘」

昨（3）日全台大停電，路上交通號誌、民生用電、工業用電通通受到影響，商家沒電也無法做生意，還有人甚至因此而受困。一名網友昨天肚子不舒服，急著回家上廁所，沒想到因為停電導致家裡鐵捲門無法打開，讓他快要崩潰，貼文一出笑翻一票人。

全台停電！這家名店排休連躲過3次 網驚「跪求行事曆」

昨（3）日因高雄興達電廠開關場發生事故，導致全台大停電超過12小時，因為沒電不能做生意，不少商家哀鴻遍野，不過嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」昨天剛好店休，躲過了停電危機，執行長林佳慧回想過去513、517兩次大停電時，也都剛好店休，讓她開玩笑地說「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。

影／駕車高歌離席 駕訓班教練帥慘如「復仇者聯盟」

在如今網路發達的時代，許多商家都會利用社群平台，替自己的行號增添一些知名度。甚至在日本，都有駕訓班開始利用影音媒體進行宣傳，而且還真的成功吸引到許多網友關注。

「不能推叔叔下地獄」 他指父母哭喊拒簽放棄急救同意書

當親人的生命走到盡頭，你會繼續搶救下去，還是選擇就此放手呢？日前有網友以病況緊急的叔叔為例，表示長輩哭訴「不能推叔叔下地獄」，遲遲不願意簽署放棄急救同意書，並要求原PO幫忙。底下網友分享自身經驗，多認為放手為佳。

網路發言是否影響交往意願？ 網一面倒：那才是本性

在網路上發言的內容，是否代表一個人的本性呢？日前有名女網友在PTT發文，詢問眾人是否會因男性的網路言論，而改變交往或交友意願。文章一出，底下網友幾乎都認同，「在網路上的才是真實的自己」。

他買到「2022年2月22日2車22號22：22開」車票 想護貝留念卻悲劇了

今年的2022年2月22日是星期二，剛好又是農曆22號，是「全是2」的日子。一名網友分享當天搭乘台鐵，從日期、時間到座位全都是2，令他不禁想要護貝留念，沒想到結局卻悲劇了，引起不少網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。