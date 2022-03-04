影／駕車高歌離席 駕訓班教練帥慘如「復仇者聯盟」

在如今網路發達的時代，許多商家都會利用社群平台，替自己的行號增添一些知名度。甚至在日本，都有駕訓班開始利用影音媒體進行宣傳，而且還真的成功吸引到許多網友關注。

根據日本媒體「carview!」報導，位於兵庫縣伊丹市的駕訓班「阪神自動車學院」，在今年已經邁入第59期的課程。然而院方認為目前駕訓班的知名度仍有成長空間，希望能夠獲得更多關注，因此年輕職員便提議拍攝一系列的抖音影片，來提升駕訓班的知名度。

他們在抖音上分享一部影片，一開始在畫面中有六位成員向前衝刺，但在某個瞬間突然騎上機車，像是電影英雄般地瀟灑離去。由於強烈的節奏感，使得影片在網路上爆紅，目前觀看次數已經超過58萬次，也連帶讓駕訓班的官方帳號「hanshin_driving_school」一舉成名。

許多網友就留言表示「帥慘了」、「駕訓班教練這樣秀特別帥耶」、「機車真的很拉風啊」、「校友來簽到」、「被推薦來這了」、「拍的人該不會是影像專科出身的吧」、「阪神復仇者聯盟」、「有我喜歡的教練耶」、「難不成阪神自動車學院其實是高中嗎」、「能當上駕訓班教練很不容易啊」。