「不能推叔叔下地獄」 他指父母哭喊拒簽放棄急救同意書

當親人的生命走到盡頭，你會繼續搶救下去，還是選擇就此放手呢？日前有網友在PTT發文，以病況緊急的叔叔為例，表示長輩哭訴「不能推叔叔下地獄」，遲遲不願意簽署放棄急救同意書，並要求原PO幫忙。底下網友分享自身經驗，多認為放手為佳。

原PO說明，隻身住在南部的叔叔上週突然暈倒緊急插管，被醫生告知已經急救多次，即便真的救回來，狀況也不會很理想，考量到經濟、長輩皆不在的情形，他的父母決定下週簽署放棄急救同意書。想不到媽媽的朋友得知後極力勸退，說是「之前她認識的朋友簽了那個，結果之後得癌症死了」，此話讓父母崩潰大哭喊說不簽，認為「不能推叔叔下地獄」，連原PO的解釋也聽不進，無奈的他只好決定出面簽署，但「我爸就說要我幫幫叔叔，不要這樣⋯⋯」。

網友除了懷疑那位朋友的經歷外，「為什麼簽放棄會得癌症死掉？不覺得這兩件事情不相關嗎？」、「簽這個跟得癌症的相關性是什麼，亂扯」，也指出通常親人難以放手的原因，「其實本來就難吧，先不管癌症這點，要送走親人本就會很糾結」、「你爸媽只是不想擔那個責任跟心理負擔，簽下去以後可以怪你，心裡比較輕鬆」。

更多人認為歹活不如好死，也減輕生者的負擔，「我姑姑就是不簽導致我阿公插管多躺五年，一個月多負擔3-4萬，自費醫材另計」、「延長的是生命，還是通往死亡的過程？」、「放著一直被電被按壓到肋骨斷裂才真的會下地獄吧」、「我爺爺去年也這樣，我們原本以為不能隨便放棄才是孝順，最後我每次去醫院都在跟他道歉」、「不簽，長照壓力換你爸媽身在地獄」。

放棄急救同意書是當病患瀕死失去意識或無法清楚表達意願之際，由家屬代為簽署來拒絕心肺復甦術或維生醫療，讓病患以較有尊嚴的方式自然離開人世。其實早在2000年時，政府通過的《安寧緩和條例》便已接受年滿20歲的完全行為能力者自行選擇在健保卡上加註，讓自己對生命的最後一刻有決定權。