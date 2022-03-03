網路發言是否影響交往意願？ 網一面倒：那才是本性

在網路上發言的內容，是否代表一個人的本性呢？日前有名女網友在PTT發文，詢問眾人是否會因男性的網路言論，而改變交往或交友意願。文章一出，底下網友幾乎都認同，「在網路上的才是真實的自己」。

原PO描述，先前看到PTT有人「想買烏克蘭女性」的文章，被翻譯並轉發至國外引起軒然大波，讓她疑惑其他人若是發現身邊男性在網路上也有類似言論，「會不會影響妳跟他交往或交友的意願，還是會覺得是男生正常打嘴砲而已？」

雖然有幾位網友認為稀鬆平常，不需要大驚小怪，「網路跟現實要分開看。每人都有很多面向，而社會大眾不太會容許過度偏激的人，平常大家生活應該都戴著一定程度的面具，匿名網路帳號的發言出現心理陰暗面的偏激言論是正常」、「任何人都有偏激言論」。

有網友認為網路不等於現實，出現偏激發言是正常的。示意圖／ingimage

但絕大多數網友直言會影響，「因為那就反映他的內心」、「有些言論真的太誇張，就算是匿名也不該寫出來」、「絕對會，愛反串的也會」、「會說出口的話就代表他認同，即使只有一點點」、「能反映出這個人的價值觀、思考方式、水準，現實中嘴砲跟網路上嘴不一樣，會在保留永久紀錄的網路上進行不負責任發言，給人感覺很不謹慎可靠」，甚至分享自己的經驗，「交往前肉搜帳號是基本」、「我的PTT有黑名單，剛跟男友交往時，有請他給我看一次帳號，讓我看在不在黑名單內XD」。

也有人點出對象不限於男性，「會啊，網路上看到公主言論當然打槍」、「會連朋友都不想當，直接冷掉」、「拒絕過轉發仇男言論的女生」、「仇男、公主病、叫男人請客的女生，一律拒絕往來」，最後有人精闢總結，「所以現代擇偶除了看酒品、車品、牌品，還可以看網品」。