他買到「2022年2月22日2車22號22：22開」車票 想護貝留念卻悲劇了

今年的2022年2月22日是星期二，剛好又是農曆22號，是「全是2」的日子。一名網友分享當天搭乘台鐵，從日期、時間到座位全都是2，令他不禁想要護貝留念，沒想到結局卻悲劇了，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社二館」分享，他在2月22日當天買了從鹿野道台東的自強號車票，票根上的座位為2車22號，發車時間為22：22，車票上有很多2，令他相當興奮，他的同事好心想要幫忙護貝，沒想到因為車票是感熱紙材質，結果就遇熱就會變全黑，令他相當傻眼，「變黑炭了，各種悲劇嗚嗚」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我當初也想護貝也是一團黑」、「至少有拍照，印出來再貼上去吧…」、「哈哈哈想當年這事我也幹過，但我不是護貝車票」、「笑翻」、「還好你有幫它拍到遺照」、「也是一種紀念」、「我也發生過，而且是第一胎超音波照片，護貝出來全黑，超傻眼」、「記得要用相框保存起來，以後只要有人看到，一定會問，再把這事說出來，回憶滿滿的糗事」、「你可以等2222年2月22日的22點22分到的222班次」。

有網友則建議，可以使用冷護貝，「改用冷護貝膠膜就可以了」、「彩色影印後護貝就好了」、「冷護貝就可以了～我有一張99年的永保安康～」、「有個東西叫冷裱膜，下次記得用這東西就好了」。