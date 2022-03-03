在荷蘭被廁所門上「H」「D」考倒 他急問店員：哪個是男廁？
說到廁所的性別標誌，大多都是以生理男性女性的圖片、代表色或者文字等等做區分。而在文字方面，則以「MAN」和「WOMAN」的標示最為常見。但最近有位日本網友，卻在國外碰到一個罕見的廁所標誌，讓他完全看不懂什麼意思。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「yoshi_kotch」最近分享一張在荷蘭拍攝的照片，畫面中的兩道廁所門，分別寫著英文字母「H」和「D」。結果讓這位在美國、英國等地旅居多年的網友，完全看不懂到底哪邊才是男性廁所，只好直接向店員詢問。
まじで、こういうトイレやめてほしい。。どっちが男か迷いに迷って、店員に聞いた😂 pic.twitter.com/TcvVZ9y6UC— Yoshi Koike @US/UK→オランダ (@yoshi_kotch) February 21, 2022
後來他才曉得，其實這兩個字母，代表著荷蘭文中的「Herren（男性）」和「Damen（女性）」。而除了荷蘭以外，語言相近的德國、澳洲等地，其實也有類似的標誌，並非全以英文縮寫表示。
網友們也紛紛表示「學到了一課」、「覺得D還比較像『男子（日文為Dansei）』。」、「以前去荷蘭時，曾經看到『Damen』有『men』就進到女廁了」、「還是象形符號比較不容易搞混」、「真的很需要一張畫才比較好理解」、「這誰搞得懂啊」、「是男人當然就要選Dandy（花花公子）的D啊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言