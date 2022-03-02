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台灣勇者打算加入烏克蘭國際兵 他稱只需一張單程機票就出發

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏克蘭將成立國際軍團，讓外籍人士加入，一名台灣網友熱烈響應。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏克蘭將成立國際軍團，讓外籍人士加入，一名台灣網友熱烈響應。法新社

烏俄戰爭延燒，日前烏克蘭總統澤倫斯基宣布，要成立由外籍人士組成的志願軍兵團，號召外國民眾共同抵禦俄軍，且除了俄羅斯人以外，任何加入國際防禦兵團的外籍人士都能免簽。一名台灣網友在「批踢踢實業坊」發文，表示自己打算加入烏克蘭外籍兵團，並詳細解釋入團步驟，引起網友熱烈討論。

原PO表示，他稍早向駐台波蘭代表處表示想參加烏克蘭外籍兵團，先由台灣人轉接到波蘭駐台外籍人士後，對方詳細地解釋入境烏克蘭的方式，「前往烏克蘭較方便就是從波蘭入境，且外籍兵團報名在烏克蘭駐波蘭華沙大使館」，原PO分享，目前無法在台灣直接報名烏克蘭外籍兵團，需要先飛到波蘭華沙後，再前往烏克蘭大使館報名，「接著會由陸路鐵路到烏克蘭」。

原PO提到，自己是一年役海潛退，想低調前往，只需要一張單程機票，若有鄉民贊助，他就直接出動。面對眾多網友質疑，他也澄清自己並非惡作劇，他解釋，雖然方才致電駐台波處時也被誤會，但「後來在我堅定語氣下，讓台辦直接轉波辦老外對我說明」。

許多網友不可置信地表示，「你有真的要去，我號召捐你路費」、「我也想去，不過真要去的話要先離職」、「沒戰鬥經驗的還是不要去拖累人家好嗎」、「我剛剛也有詢問，他給我一個信箱叫我直接問」、「去了不管有沒有被叫去打、有沒有贏都會紅」、「國軍那種咖，不要鬧了好嗎？乖乖掃地」、「萬人響應，無人到場」。

烏克蘭 澤倫斯基 波蘭

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