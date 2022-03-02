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醫師在家這樣縫娃娃 網讚嘆：「斜槓裁縫師」無誤

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師為玩偶動緊急手術，引來眾多網友讚嘆縫紉功力。圖擷自Dcard
醫師為玩偶動緊急手術，引來眾多網友讚嘆縫紉功力。圖擷自Dcard

醫師工作工時長、所需專業度高，是一份急需細膩度以及精準判斷的工作，不過大眾通常只看到醫師工作時的樣貌，鮮少有機會一窺下班後的醫師日常。日前有一名醫師在「Dcard」分享自己下班後進行的「自宅小手術」，吸引大批網友朝聖。

原PO以「醫師在家如何縫補東西」為題，分享他某天下班回家，發現自己的角落生物玩偶「嚴重肛裂」，於是他拿出平常練習用的器械還有針線，開始動緊急手術。只見他神情專注，雙手穩穩地一針一線來回縫合玩偶的裂縫，經過兩分鐘左右，手術便大功告成，原PO滿意地表示「術後傷口看起來還不錯」。

許多網友見狀紛紛讚嘆原PO的縫合功力，「Wow我拿針都縫不出來」、「天啊之前上急救課程有練習到縫針，真的是太困難了，縫了好幾針都不夠緊，由衷佩服你」、「醫師縫紉很棒」、「每次看到醫師用手術針線縫東西，都很好奇如果拿一般縫衣服的針線給他們，會不會反而不會縫」。

也有人打趣笑道，「一定是當日刀，最急的那種」、「原來是裁縫師」、「患者看來已原地暈厥」、「對於資深的抱娃娃專家，這技術恐怕得打差評，之前小學住宿時的舍監阿姨幫我縫斷頭的Micky，能縫到完全沒痕跡，跟沒發生過一樣」、「再搭配一個焊接用的夾台，很便宜，被縫物就直接兩支夾子固定住，更順手」。

醫師下班後發現識別證上的玩偶背後裂開，笑稱需要緊急手術。圖擷自Dcard
醫師下班後發現識別證上的玩偶背後裂開，笑稱需要緊急手術。圖擷自Dcard

醫師 Dcard

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