日本開放台灣「3劑疫苗+小黃卡」入境免隔離 女秒訂機票請假悲劇了

日本從3月1日起實施邊境防疫新措施，認可國外發行疫苗接種證明，台灣的「小黃卡」也符合資格，只要是有接種過3劑「符合資格的疫苗」，不需要居家隔離。網友看到消息後就歡天喜地，甚至有人已經手刀訂機票和送假單，但她卻沒看到一個重點，「觀光目的仍排除在外」，原po也無奈表示「我該跟她說嗎？」。

據日媒報導，日本政府本月1日起放寬邊境管制，開放國外商務相關人士等非觀光目的等入境日本，人數上限由原本的3500人提高至5000人，只要接種完三劑疫苗，即可不需要居家隔離，但是「觀光目的仍排除在外」。

至於接種過的疫苗種類，第1、2劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於台灣所說的BNT）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、嬌生（Janssen，亦說：強生/J&J；此種疫苗以第1劑視為第2劑），日本並未認可高端疫苗。

而未接種第3劑者，含未施打疫苗，未持符合條證件明者，居家隔離期間縮短為7天，若想要再縮短，可以選擇入境後第三天自行PCR或是快篩後將陰性報告提交給勞厚省，待勞厚省確認無誤後即可解除隔離。

消息曝光後馬上引起網友暴動討論，「快可以去日本了」、「高端可憐啊」、「第三劑打AZ的也不行耶」、「台日友好」、「可以去日本了嗎QQ」、「到時候開放觀光還是不認高端就好笑了」、「只開放WHO認證疫苗很合理啊」。

有網友回應這次並未開放觀光客，但是同事已經在訂機票跟送假單了「我該跟她說沒開放觀光嗎？」，也有其他人沒發現這件事，紛紛回應，「看到最後才發現不開放觀光」、「這種開放就是在試水溫，一但ok之後就會開放觀光了」、「只開放商務簽證」、「不用阿就讓你同事遞阿，到時候上不了飛機剛好台灣機場一日遊」。

指揮中心近日評估國內疫情收斂，宣布自3月7日起，入境檢疫天數從14天縮短至10天，並加上7天自主健康管理。