百元鈔防偽線歪掉印壞了？ 網友解答：不是假鈔

無論店家或民眾，最怕在交易時收到假鈔或假貨幣。日前有網友在「爆系知識家」表示，新拿到的百元鈔票防偽線與既有的不同，因此懷疑拿到假鈔。底下網友見狀，除了開玩笑外，也有人出面解答，「若都在同一位置，多張鈔票疊起來時，那個位置會特別厚」。

原PO附上的圖片顯示，他將新拿到的百元鈔與原有的百元鈔對齊，虛線防偽線卻不在同一直線上，讓原PO直呼「很明顯印歪了！」並疑惑「中央印製廠有可能發生這種事嗎？」文章曝光，引來網友熱議。

有網友幽默回應，「感覺是真鈔，因為假鈔不可能犯這種錯誤」、「假的拿來我處理」、「假鈔！我10元來收」、「聞一聞有沒有錢的味道」。也有網友指出若為瑕疵品，價值反而翻倍，「如果是真的，你還賺了，因為錯置的真鈔有收藏價值」、「如果是印歪了，那你賺到了，可以賣高價」。

有人則解釋防偽線不同位置的原因，「為了防止整疊鈔票疊在一起時，防偽線位置蓬蓬的不方便整理」、「防偽線都是歪的，整捆新鈔，側面會看到S曲線的防偽線」，或是提出其他辨別真假鈔的方法，「真鈔左上角大的100元數字，裡面會有小數字100，500／1000也是，中央銀行字體裡面會有白色小點，這是假鈔無法複製的！」、「防偽線（交錯反光會變色）+印花紋（凸出來的紋路），以上這兩點可快速辨別真偽，曾經做過整鈔員的經驗」。