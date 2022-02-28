哪些糧食便宜又耐放？鄉民點名4物...最後這項超重要卻未必有人想到

俄烏開戰引發台海危機再起議論，許多民眾開始擔心若台海開戰該如何應對？除了尋找安全的藏身處之外，有一名網友也好奇「儲備糧食」該怎麼選購才正確？文章一出引來網友熱議。

這名網友在PTT發問「便宜、耐放的存糧要怎麼選購的八卦？」他透露想要添購一批可以在家儲存的糧食，「最好是便宜、耐放，至少撐個一年半，該怎麼選比較好？」他也提出幾個選項，罐頭、泡麵或真空米，希望網友們能替他解答。

問題一出，網友們點出存糧必備重點，其中最多人點名的是「口糧、罐頭、米、有淨化功能的水壺」，「要買發電機，攜帶式瓦斯爐，淨水濾心」、「乾燥飯，一袋保存期限5年」、「真空包裝的米跟豆子，乾燥蔬菜如海帶芽，罐頭、口糧、巧克力，跟有淨水能力的水壺」、「淨化功能的水壺真的很必備，畢竟飲水是最重要的生命泉源，我猜大家都只想到準備食物」。

更有網友分享，「之前好市多有賣過一年份的維生罐頭」、「要先想想斷水、斷網、斷電一天，你目前的存糧能吃多久？」、「飲水的問題會比較大」。