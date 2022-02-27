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傳訊息「這2字」瞬間惹怒眾人 網：千萬別用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，她每次看到別人說「笑死」都會瞬間不爽，「傳個貼圖還比較可愛」。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友分享，她每次看到別人說「笑死」都會瞬間不爽，「傳個貼圖還比較可愛」。示意圖。圖片來源／ingimage

許多人習慣用社群軟體與人互動，但要小心，若是傳到地雷字可是會惹怒一大群人，一名網友就分享，她看到別人說「笑死」真的會瞬間不爽，網友也紛紛表認同。

原PO在Dcard以「真的蠻討厭別人回『笑死』」為題分享，她每次看到別人說「笑死」真的會瞬間不爽，只回笑死兩個字真的沒話說，傳個貼圖還比較可愛，但她也覺得刪節號超好用，表達萬千情緒，不過限定好朋友，不熟就蠻欠扁。

網友紛紛留言，「笑死就有一點嘲諷意味啊」、「那如果真的就是覺得好笑怎麼辦啊，『哈哈哈快要把我給笑死掉了啦！』這樣比較真誠」、「蛤？可是笑死是我的口頭禪欸」、「我都說笑鼠」、「每次看到有人回笑死，我都會回他『所以死了嗎？』」

此外，網友也分享其它惱人回覆，「我覺得『…』比較惱人，尤其是點完還不說在點什麼，到底點什麼點啦，還是『…』有什麼其他特別的意思？」、「我用點點點都是無言然後再繼續聊」、「真假、有料、確實、冷靜、亂講、笑死，這些詞是很好用的」、「我超討厭有人回『呃』，然後隔很久才繼續打字」、「『哈哈』真的不知道在哈三小」、「我聊天時都把『喔』改成『原來』」。

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