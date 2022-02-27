始祖級珍奶霸主 網狂推「這間」：時代眼淚

珍珠奶茶可說是台灣國民飲料，然而，有好幾家飲料店佔據眾人回憶，現在卻很少看到了，一名網友就分享，他認為的第一代連鎖手搖飲店，並說「後來好像不見了？」引發鄉民們熱烈回應，「時代的眼淚」。

原PO在爆料公社分享一張照片並表示，「他應該算是第一代連鎖的手搖飲店？後來好像不見了？」

網友紛紛留言，「各種回憶啊啊啊啊」、「時代的眼淚」、「大學在休閒小站寒暑假和假日打工3年，老闆兼賣雞排攤，回憶滿滿」、「21年前在休閒小站遇到我老公的」、「中部很多地方都還有，而且很好喝」、「天啊！童年回憶」、「身為23年前休閒小站的員工，我國中畢業第一份打工的地方」、「珍奶真的好喝，可是喝完都會烙賽，小時候又愛又恨。」、「我學生時期第一個打工的地方～也是滿滿的回憶」、「雞排配珍奶，小時候的回憶，無憂無慮的生活」、「15元的時代～」。

此外，網友也留言分享其他號稱時代眼淚的飲料店，「藍天鵝也是時代的眼淚」、「藍天鵝以前也很多間，後來也都不見了」、「還有藍天鵝，最愛點他們的珍奶」、「藍天鵝、傑克小子，我的童年」、「快可利和葵可利，應該才是第一代手搖飲始祖！」、「還有杯樂～也是回憶」、「本土味，休閒小站、葵可利、快可利、有口皆杯、查理國王、三番兩次、壹咖啡」。