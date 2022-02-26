酸臭口味超特別 熱門螺螄粉品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「螺螄粉」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的螺螄粉品牌與配料。

螺螄粉，是一種起源於廣西柳州的小吃，由石螺熬煮而成的湯頭，再搭配上幾樣專屬配料製成，而其酸酸臭臭的獨特口味，則引發了許多的關注與討論。如果你想嘗試這獨特的口味卻無從下手，那不妨來參考看看有關於螺螄粉的討論吧。

重口味大推「好歡螺」 「李子柒」清淡料多備受喜愛

TOP4熱門螺螄粉品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前有網友表示想嘗試螺螄粉，因此在網路上詢問是否有推薦的品牌，話題一出立刻引起廣大回覆，其中許多多人大力推薦「好歡螺」，並表示「口味又濃又酸很夠味」、「酸筍的味道超讚的」等，是重口味愛好者不可錯過的一款螺螄粉品牌。

位居討論聲量第二名的「李子柒」主打較清淡的口味，吃過的網友則說道「湯頭雖然較淡，但也非常夠味」、「湯頭非常清爽、不膩」等。另外，也有人提到其用料非常豐富，很有飽足感，因而獲得許多討論。

螺螄粉偏辣、偏鹹的口味，是讓許多想嘗試的民眾卻步的原因之一，因此就有人推薦可從「螺霸王」入門，其中番茄口味不辣、香醇的香氣最受網友喜愛。而「柳全」則是以配料受到許多討論，如「腐竹給的毫不手軟」、「腐竹吃起來超有層次感的，很搭螺螄粉本身」等，可見一碗好吃的螺螄粉，配料也是很重要的一部份。

越酸越好吃 「酸筍」、「酸豆」才是靈魂

6大熱議螺螄粉配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/圖

除了螺螄粉本身之外，配料也是熱議焦點之ㄧ ，觀察網友的討論發現，同樣是湯頭酸味的來源的「酸筍」、「酸豆」都獲得許多討論，如「越酸越好吃」、「酸酸臭臭的才是正宗的啊」，更直言是不可或缺的關鍵配料。

「腐竹」、「木耳」與「花生」也是受到許多民眾討論的經典配料，其中就有人說到「腐竹脆脆的，搭起來口感超級豐富」、「把花生泡在湯裡面吃過癮的，根本停不下來」等，另外也有人提醒，這些配料容易泡爛，建議煮好起鍋前再加入點綴即可。如果還想再加料，也可以選擇如「牛肉」這樣的配料，增加不同的香氣。

看完了網友的討論後，你是否也口水直流了呢？現在就趕快動動手指，在網路上下訂單，品嚐這份來自柳州的特色美食吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》