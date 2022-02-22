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俄烏若全面開戰 高盛推估最糟市況是這樣

連鎖壽司店男客迴轉帶上直接夾食 一句辯解惹眾怒

香港01 / 撰文： 卡洛兒
1名男子在迴轉壽司店用餐時，沒有按一般做法先將壽司碟從迴轉帶上取下，就直接打開保鮮蓋夾出壽司，並放入口中。圖／截自爆料公社
1名男子在迴轉壽司店用餐時，沒有按一般做法先將壽司碟從迴轉帶上取下，就直接打開保鮮蓋夾出壽司，並放入口中。圖／截自爆料公社

疫情下出外到餐廳進食，都要額外注意衛生，但台灣近日流傳一條影片，顯示有男子到連鎖迴轉壽司店用餐時，竟直接夾食在迴轉帶上的壽司，網民都直呼超噁心，又擔心欠缺衛生兼有播毒風險，惟該男子的友人後來辯稱「最後有付錢呀」，斥網民太大驚小怪，因而惹起眾怒。

有網民日前在Facebook「爆料公社」轉貼相關影片，顯示1名男子在迴轉壽司店用餐時，沒有按一般做法先將壽司碟從迴轉帶上取下，就直接打開保鮮蓋夾出壽司，並放入口中，任由壽司碟隨迴轉帶轉走。上載者揶揄「有看過猴子吃壽司嗎？防疫期間這樣吃壽司？店家很無辜，已有網友投訴到總公司了！」。

影片曝光後隨即在網絡上熱傳，不少人批評片段中的男子自私沒公德心，為貪玩不顧公眾衛生，亦有網民質疑直接在迴轉帶夾食，是減少埋單時計算的盤子數量，有瞞騙成分。

面對網絡一片罵聲，涉事男子的疑似友人發文辯駁，指影片中的行為只是「開玩笑鬧一下」，又指他們最後都有把盤子拿去付錢，批評網民只會酸言酸語，「你們只看到一部份而已，只知道一隻手在那邊打一大堆傷人的話」、「沒有一個人想被說難聽的話，請你們適可而止」。不過友人回覆始終未能平息憤怒，持續引起罵戰。

據台灣媒體引述總公司回應指，當時並沒有發現男子的舉動，店內有一定的標準作業流程處理類似情況，也已經提醒各分店加強巡視，以避免類似的事情再度發生。

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文章授權轉載自《香港01》

壽司 爆料公社 爭鮮

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