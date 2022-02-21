透過「一管道」訂肯德基獲意外驚喜 網：這真的會哭

台灣速食連鎖店繁多，大眾時常可以在街上看到麥當勞、漢堡王與肯德基等店家的身影，一名網友近期就分享，她使用肯德基App生日禮金訂購外送，發現意外驚喜差點逼哭她，網友則讚嘆「這真的會哭」。

原PO在爆廢公社分享，她和男友最近在高速公路上塞了一下午，晚上又餓又累的回到家後決定用肯德基App送的生日禮金訂外送，她打開袋子後發現多一顆蛋塔與手寫字條，雖然內容不多但讓她感嘆，「雖然生日已經過了，還是感動到想哭」。

網友紛紛留言，「好暖喔，版主生日快樂」、「生日快樂（店員超暖心！）」、「生日快樂，看到這張紙條會很開心」、「暖暖的」、「字好美」、「好貼心，生日快樂」、「好幸福喔」、「好棒的店員」、「字很美，心更美」、「店員人超好」、「爺爺贏了！」、「這真的會哭」、「看到真的會覺得窩心」。