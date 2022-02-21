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他吃拉麵想點唐揚雞 「一句口誤」釣出唐綺陽本人親回
拉麵店通常配有小菜「唐揚雞」可點餐，唐揚雞一般指炸雞塊，是日本的一種烹調方式。有網友近日鬧笑話，他到拉麵店向店家點餐時，原打算點一份唐揚雞，竟口誤說成「一份唐綺陽（知名星座專家）」，還釣出唐綺陽本人回覆「欸？看起來是大份的」。
臉書專頁姆士捲雜物誌分享一張對話截圖，一名網友表示，「各位我要去波蘭，我在拉麵店想點唐揚雞，結果我跟店員說『一份唐綺陽』」。
口誤過程笑翻眾人，釣出藝人炎亞綸 留言「被洗腦了」，還有網友留言「吃完開始感受水逆的威力」、「附贈今日運勢解析」、「店員：你木星逆行，不太適合點這個哦」、「毫無違合，剛想不起來炸雞的本名」、「結果店員還真的送來了」、「確實真的每次點都會想到唐老師」。
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