快訊

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援

直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他吃拉麵想點唐揚雞 「一句口誤」釣出唐綺陽本人親回

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點餐口誤鬧笑話。圖／取自臉書
網友點餐口誤鬧笑話。圖／取自臉書

拉麵店通常配有小菜「唐揚雞」可點餐，唐揚雞一般指炸雞塊，是日本的一種烹調方式。有網友近日鬧笑話，他到拉麵店向店家點餐時，原打算點一份唐揚雞，竟口誤說成「一份唐綺陽（知名星座專家）」，還釣出唐綺陽本人回覆「欸？看起來是大份的」。

臉書專頁姆士捲雜物誌分享一張對話截圖，一名網友表示，「各位我要去波蘭，我在拉麵店想點唐揚雞，結果我跟店員說『一份唐綺陽』」。

唐綺陽受封「國師」。圖／摘自臉書
唐綺陽受封「國師」。圖／摘自臉書

口誤過程笑翻眾人，釣出藝人炎亞綸 留言「被洗腦了」，還有網友留言「吃完開始感受水逆的威力」、「附贈今日運勢解析」、「店員：你木星逆行，不太適合點這個哦」、「毫無違合，剛想不起來炸雞的本名」、「結果店員還真的送來了」、「確實真的每次點都會想到唐老師」。

拉麵 唐綺陽

延伸閱讀

他PO「尖尖果乾照」問這啥？ 釣出網友童年回憶

「披風大媽」怕被偷看密碼 她排ATM見這幕笑了：貧窮限制想像

好冷...網哀號洗手怕被凍傷 他曝「標準姿勢」引共鳴：學起來

老公手機驚見沒看過的愛心貼圖 她扮柯南發現更多外遇鐵證

相關新聞

他吃拉麵想點唐揚雞 「一句口誤」釣出唐綺陽本人親回

拉麵店通常配有小菜「唐揚雞」可點餐，唐揚雞一般指炸雞塊，是日本的一種烹調方式。有網友近日鬧笑話，他到拉麵店向店家點餐時，原打算點一份唐揚雞，竟口誤說成「一份唐綺陽（知名星座專家）」，還釣出唐綺陽本人回覆「欸？看起來是大份的」。

鼎泰豐前員工懷念工作日子 公開4個內部小秘密

一名曾在鼎泰豐工作過的員工，分享發現的種種秘密，並表示很想念在鼎泰豐工作的日子，貼文也引起許多網友討論。

好市多草莓搬4盒不甜想退貨 店員一舉動讓他反悔不退了

最近是草莓產季，美式賣場好市多也開賣，一名網友日前逛好市多時，搬了4盒草莓，結完帳之後當場拆了一盒洗來吃，卻發現吃起來的香氣、味道都很普通，於是立刻將其他三盒拿去退貨，處理退貨的店員的一個舉動，讓他立刻反悔不退貨，貼文一出引發網友熱議...

外送員乾等二十分暴怒 「這樣」破壞餐點引網論戰

近年來外送平台興起，便捷的外送服務改變了大眾的消費方式，但也因為新興服務上路沒多久，顧客、外送員、店家之間仍有諸多問題需要協調。一名女網友日前在臉書發文，痛斥顧客在她將餐點送到後長時間不下樓取餐，為一解心頭之怒，她做的報復行為讓眾人大吃一驚。

男子售「百元888888連號鈔」網喊到36萬 台銀拍賣價曝光

中央銀行印製的每一張鈔票，都會有不同的流水編號，也會有特殊號碼，但在市面上鮮少流通，通常會由央行進行公開拍賣，不過近日有一名幸運網友，意外拿到了一張「FT888888XH」，他po到臉書社團求售，沒想到真的有人出價36萬面交收購。

學校撥錯電話「孩子發燒」 無辜家長自嘲：不要取菜市場名

一名網友在爆怨公社發文表示，早上擺好攤後，隨即接到孩子學校打來的電話，並表示小孩發燒了，請他們帶孩子回家。原PO夫妻倆緊張之餘，先回撥電話通知老師抵達時間。到了學校才發現小孩並沒有發燒，經確認後才發現是其他學校同名同姓的學生發燒，而老師撥錯電話，才造成這起烏龍事件。經歷曝光後，網友們紛紛直呼「這整件事巧合到不可思議」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。