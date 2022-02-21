鼎泰豐前員工懷念工作日子 公開4個內部小秘密

一名曾在鼎泰豐工作過的員工，分享發現的種種秘密，並表示很想念在鼎泰豐工作的日子，貼文也引起許多網友討論。

一位網友在《Dcard》發文，提到曾在鼎泰豐工作約一年，目前擔任兩間餐飲業的品牌行銷企劃，受前老闆所託分享之前的工作經驗給外場服務生。

原PO表示他在鼎泰豐工昨時發現不少秘密，現在還會被鼎泰豐的種種感動到，「真的有很多細節可以分享」他列舉像是外場稱呼客人會用「您」而不是「你」，「可以很親切的拉近與人之間的距離」；歡迎光臨改成溫暖的問候「您好！裡面請！」，讓客人有回到家的感覺，他認為現在去日式壽司店，都會被大聲喊的歡迎光臨嚇到。

桌上的餐具也很講究「大至碗筷的擺放和茶的溫度，小至醬油醋的開口方向和牙籤的數量，去全台每一間鼎泰豐根本一模一樣」；以防客人對某些食物過敏，在鼎泰豐工作的第一個禮拜，不管內外場都會抽考所有餐點內容物，連蛋花湯都有正常、蛋奶素、全素之分。

除此之外，他提到即使假日翻桌率超高，員工還是能保持最高水準，讓客人感受到「零差別」的服務。他想到還有一道全素的料理「什蔬炒飯」，為了不讓這份全素料理混到葷食，特別獨立出一支全素專用飯匙，讓原PO覺得特別暖心「以我目前接觸過的餐飲經驗，都沒有像鼎泰豐一樣為素食客人著想的」。

貼文一出掀起許多網友回應「覺得原po是打從心裡喜歡這個企業」、「同樣做過餐飲服務生，看到就覺得好累喔哈哈，以前訓練的恐怖回憶突然湧上心頭」、「被客人肯定的時候心裡真的很開心」、「每次都很佩服店員在人這麼多、很忙的情況下，都一樣讓客人覺得很熱情」、「鼎泰豐的小菜&炸醬麵&赤豆鬆糕&千層油糕超好吃」、「對排骨炒飯淋紅油抄手念念不忘」。

不過也有人表示「用您好不是超基本嗎」、「我覺得用您反而很疏離，完全沒什麼拉近距離的感覺，只是比較禮貌」、「鼎泰豐的服務真的滿好的，不過全素專用的餐具其實滿多餐飲業都有啦」、「想知道為什麼每次去桌上的茶都特別燙，第一次去直接喝一口被燙到」、「排隊好累永遠都好多人」。原PO也在留言區回應「鼎泰豐福利薪水真的很好，午休可以躺記憶床，員工餐三菜一湯，但壓力和薪水成正比」。