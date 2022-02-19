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外送員乾等二十分暴怒 「這樣」破壞餐點引網論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員若是等不到客人取餐，可能會壓縮其他送餐時間，是外送業的一大困擾。圖為示意圖。本報資料照片
外送員若是等不到客人取餐，可能會壓縮其他送餐時間，是外送業的一大困擾。圖為示意圖。本報資料照片

近年來外送平台興起，便捷的外送服務改變了大眾的消費方式，但也因為新興服務上路沒多久，顧客、外送員、店家之間仍有諸多問題需要協調。一名女網友日前在臉書發文，痛斥顧客在她將餐點送到後長時間不下樓取餐，為一解心頭之怒，她做的報復行為讓眾人大吃一驚。

該名外送員在臉書社團「foodpanda 熊貓台北」寫下，「老娘叫你下樓取餐，故意讓我等20分，我只好把漢堡捏爛，取餐時看不出來對吧，好不好吃！？」可見她的憤怒指數爆表，該文在不久後被轉發至另一社團「爆料公社（官方粉專專屬）」，引起眾人熱烈討論。

女外送員等不到客人取餐，氣憤之下捏扁漢堡。圖擷自臉書
女外送員等不到客人取餐，氣憤之下捏扁漢堡。圖擷自臉書

有部分網友贊同該名外送員的行為，認為顧客讓人等那麼長的時間很過分，「帥啦！對付奧客，無須擔心」、「偶像女王」、「我外送遇到這種客人會故意在他面前手滑掉，讓餐點掉地上，回報餐損！不差一個負評」、「捏爛剛好而已」、「時間就是金錢，真的要體會外送的辛苦」、「不把人家時間當時間的人很可惡」。

但也有人大批原PO「太可惡」，「給人等20分鐘不對，捏爛人漢堡更缺德」、「一個爛、一個白目」、「這種行為比前者更爛，更惡劣」、「這水準真的可憐」、「難怪我不叫熊貓」、「感謝你又讓平台少一個客人」、「沒必要這樣子吧」、「如果是我一定負評加客訴」、「消費者可以給外送員負評，讓他領不到額外費用，會這麼玩死自己的外送員只有智缺」。

外送員 foodpanda 爆料公社

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