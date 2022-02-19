快訊

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子售「百元888888連號鈔」網喊到36萬 台銀拍賣價曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇百元鈔連號「FT888888XH」值多少錢。 圖／爆廢公社
網友好奇百元鈔連號「FT888888XH」值多少錢。 圖／爆廢公社

中央銀行印製的每一張鈔票，都會有不同的流水編號，也會有特殊號碼，但在市面上鮮少流通，通常會由央行進行公開拍賣，不過近日有一名幸運網友，意外拿到了一張「FT888888XH」，他po到臉書社團求售，沒想到真的有人出價36萬面交收購。

有一名網友到臉書「爆廢公社」po了一張百元鈔照片，是特殊號碼「FT888888XH」，他好奇這張能夠賣多少，並且也一並問有沒有收藏家要收。

不少網友看了紛紛回應，「我確定他價值100以上」、「當你缺錢時還是用100元去買東西」、「總算有人有post出有價值的鈔票了」，不過也有人表示「怎麼可能流出市面？」、「這張竟然沒被銀行抽起來」。

但最引人注目的是其中一個留言，簡單地留著「36萬，面交」，原po回應「時間你決定，地點警察局，一堆人說我P圖那就約警察局，讓警察當證人」，不過最後有沒有真的成交，仍是一個問號。

中央銀行每年都會拍賣特殊號碼鈔券，可以透過台灣銀行網站投標公開拍賣，包含了100元、500元、1000元，底價為面額2倍，央行發行局局長施遵驊表示，從歷年特殊號碼鈔券拍賣結果來看，「888888」最受歡迎，其中100元券在第二期時曾拍出1萬5360元，主要是跟語音8個「發」相近。

中央銀行第十九期公開拍賣特殊號碼鈔券底價明細表。 圖／中央銀行。
中央銀行第十九期公開拍賣特殊號碼鈔券底價明細表。 圖／中央銀行。

施遵驊指出，特殊號碼流通鈔券拍賣，每年原則上二期，即上、下半年各一期，大致上約為5月及10月，扣除手續費及台銀作業的必要費用後，全數繳交國庫，另根據參加拍賣的收藏民眾反應，以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。

台灣銀行

延伸閱讀

她從超商ATM領到「粉色千鈔」換成正常鈔 網喊：虧大了

5種無痛存錢法！天天存到週週存、購物只用鈔票、拿到薪資30％立馬存...

大掃除挖出20張「綠色百鈔」 網友喊超值錢：開價200萬全收

18歲外甥向3歲舅舅磕頭拜年 男童發200人民幣紅包 網：奶粉錢？

相關新聞

男子售「百元888888連號鈔」網喊到36萬 台銀拍賣價曝光

中央銀行印製的每一張鈔票，都會有不同的流水編號，也會有特殊號碼，但在市面上鮮少流通，通常會由央行進行公開拍賣，不過近日有一名幸運網友，意外拿到了一張「FT888888XH」，他po到臉書社團求售，沒想到真的有人出價36萬面交收購。

學校撥錯電話「孩子發燒」 無辜家長自嘲：不要取菜市場名

一名網友在爆怨公社發文表示，早上擺好攤後，隨即接到孩子學校打來的電話，並表示小孩發燒了，請他們帶孩子回家。原PO夫妻倆緊張之餘，先回撥電話通知老師抵達時間。到了學校才發現小孩並沒有發燒，經確認後才發現是其他學校同名同姓的學生發燒，而老師撥錯電話，才造成這起烏龍事件。經歷曝光後，網友們紛紛直呼「這整件事巧合到不可思議」。

台灣防疫太好也有隱憂 醫：三年內不敢奢求出國

後疫情時代，全球邊境逐漸鬆綁，出國旅遊的檢疫時間也縮短許多，有望助長觀光業東山再起。不過，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，出國花費的時間和金錢成本將會比疫情前高出很多，「三年內我不敢奢求，已有 2025 後才能出國旅遊的心理建設。」

網友取貨驚見紙餐盒包裝 笑稱：太節儉還是太有才

通常網購商品，賣家多會將商品用紙箱或破壞袋包裝。不過日前一名網友在爆廢公社發布一則影片，並表示自己再蝦皮購物，沒想到包裹居然是用「紙餐盒」包裝，讓她傻眼說道「這老闆，我該說他太節儉還是太有才」。

電鍋冒紅色液體嚇壞眾人 網kuso：煮飯煮到吐血

電鍋是每個家庭不可或缺的廚房用品之一，不僅能煮飯，還能燉湯、烹煮各種料理。一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片，電鍋竟然冒出紅色的液體，看起來就像血流滿地相當驚悚，但真相大白後也讓許多人搞笑地說「煮飯煮到吐血」。

這是咖啡凍不是冰淇淋！ 名古屋甜點讓奶油控「簡直無法忍」

每個地方因為氣候、人文等條件不同，也都發展出各自不同的飲食文化。即使身處在同一個國家，各地的吃飯習慣也肯定大不相同。最近一位日本網友，就PO出一張名古屋吃東西的照片，引起許多人的迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。