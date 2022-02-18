學校撥錯電話「孩子發燒」 無辜家長自嘲：不要取菜市場名

一名網友在爆怨公社發文表示，早上擺好攤後，隨即接到孩子學校打來的電話，並表示小孩發燒了，請他們帶孩子回家。原PO夫妻倆緊張之餘，先回撥電話通知老師抵達時間。到了學校才發現小孩並沒有發燒，經確認後才發現是其他學校同名同姓的學生發燒，而老師撥錯電話，才造成這烏龍事件。經歷曝光後，網友們紛紛直呼「這整件事巧合到不可思議」。

該網友在接到聲稱是學校老師的電話後，急忙趕到學校，經老師確認後才發現孩子根本沒有發燒。原先老師認為有可能是詐騙案件，建議原PO報警，但對方並沒有要求索取金錢。原PO回撥電話才發現，是另一所學校的老師撥錯電話，剛好發燒的孩子和原PO小孩同名同姓，才會鬧出這場烏龍。不過整件事情實在太巧，也讓原PO發文笑稱「千萬不要取菜市場名」。

不少網友留言表示，「去買個刮刮樂…太巧了」、「搞不好兩家長電話只差一個號碼的機率也頗大」、「緣分」。有網友表示自己的孩子也發生過類似狀況，「我媽曾經一早接到電話，對方表示╳╳沒到校上課，我媽很緊張馬上打給我，我覺得有異，怎麼沒打給我卻打給阿嬤，馬上打給導師，也確定孩子有到校，當時是在校外上游泳課！當我回撥那支電話時，居然是高雄某高中，而我的孩子是台中某國小！此通電話打來也說了同名同姓！過了數年，對此事還是很疑惑」。