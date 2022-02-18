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台灣防疫太好也有隱憂 醫：三年內不敢奢求出國

聯合新聞網 / 綜合報導
專家表示目前出國的時間及金錢成本高，在2025年都不會奢求境外旅遊。示意圖／ingimage
專家表示目前出國的時間及金錢成本高，在2025年都不會奢求境外旅遊。示意圖／ingimage

疫情時代，全球邊境逐漸鬆綁，出國旅遊的檢疫時間也縮短許多，有望助長觀光業東山再起。不過，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，出國花費的時間和金錢成本將會比疫情前高出很多，「三年內我不敢奢求，已有 2025 後才能出國旅遊的心理建設。」

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」提醒，台灣在走向「漸進式與病毒共存」的道路時要十分小心，「要時時注意醫療量能是否能承受疫情規模的衝擊」。他表示，台灣的狀況和香港很像，在疫情初期控制得宜，但間接造成多數人都沒有被病毒「篩選過」。

歐美國家逐步解封，除了疫苗覆蓋率高，另一原因是疫情初期「防疫成效不彰」，「前後依序遭受武漢原始株、 Alpha 變異株、Delta 變異株大規模侵襲，現在還存活的人民已至少經過三波病毒篩選」，存活下來的人身體素質較佳，又有疫苗加持，面對重症率低的Omicron 變異株，不會有大危險。

謝宗學憂心地表示，台灣之前防疫做太好，「人們沒有接受過任何一波病毒篩選，即使去年五月爆發疫情，也只是一小部分的人接觸過病毒，沒有經過大規模天擇，身體素質較為弱勢的族群是否能只靠疫苗保護撐過病毒侵襲，亦無法預期，況且仍有小部分年長者連一劑疫苗也沒接種。」

不過，逐步解封是必然的趨勢，謝宗學認為，目前每天兩位數的新增確診病例，對我們的日常生活沒有太大的影響，是逐步開放過程中最好的狀況。

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