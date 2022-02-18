電鍋冒紅色液體嚇壞眾人 網kuso：煮飯煮到吐血

電鍋是每個家庭不可或缺的廚房用品之一，不僅能煮飯，還能燉湯、烹煮各種料理。一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片，電鍋竟然冒出紅色的液體，看起來就像血流滿地相當驚悚，但真相大白後也讓許多人搞笑地說「煮飯煮到吐血」。

從原PO貼出的照片看到，地板上放著一個白色電鍋，旁邊還插著電線，但從電鍋的蒸氣孔卻噴出紅色的液體，地上噴得到處都是，還積了一攤紅水，讓人看了怵目驚心，原PO透露真相表示「煮紅米的時候水放太多」。

照片嚇壞不少人，「電鍋煮飯煮到吐血」、「看不出來電鍋已經過度勞累了嗎？」、「裡面是人肉叉燒包吧？」、「好家在不是七月」、「可以當恐怖片特效了」、「搞得跟案發現場一樣」、「是電力太強，火氣太大嗎？」、「該不會有顆頭在裡面吧」、「好可怕喔，突然有陰影」。

據《NOWNEWS》報導，這張照片經查證來源是出自於微博，貼文者也表示電鍋煮的是紅米，只是水放太多才會變這樣，也讓不少人相當好奇電鍋打開後裡面的內容物到底是什麼。