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網友取貨驚見紙餐盒包裝 笑稱：太節儉還是太有才

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在爆廢公社發布一則影片，並表示自己在蝦皮購物，沒想到包裹居然是用「便當盒」包裝。示意圖/Ingimage
一名網友在爆廢公社發布一則影片，並表示自己在蝦皮購物，沒想到包裹居然是用「便當盒」包裝。示意圖/Ingimage

通常網購商品，賣家多會將商品用紙箱或破壞袋包裝。不過日前一名網友在爆廢公社發布一則影片，並表示自己在蝦皮購物，沒想到包裹居然是用「紙餐盒」包裝，讓她傻眼說道「這老闆，我該說他太節儉還是太有才」。

一名網友在收到網購包裹後，發現賣家用一次性紙餐盒包裝，寄件資料的貼紙就直接貼在便當盒上，讓網友表示，不知道該說這老闆太有才還是太節儉。除此之外，她也笑稱「我比較想知道這個便當盒之前裝過什麼」，更表示自己不敢聞便當盒的味道。

這位老闆的奇特包裝，讓許多網友幽默問原PO，「有聞到雞腿便當的味道嗎」、「妳是在蝦皮買煎餃嗎」。也有部分網友表示，「很環保，記得給五星好評」、「可能人家家裡賣便當的啊」、「我比較想知道你買啥，收到用便當盒裝感想」、「只要沒用過，都可以接受」、「吃完鐵板麵剛好拿來出貨」、「賣家可能做早餐店或是餐飲業，靈光一閃，信手拈來」。

其中也有網友有過類似經驗，「我收過一包垃圾袋裝的全新衣服」、「之前收過裝月餅的盒子…而且裡面還有油漬跟白芝麻」。更有網友表示，自己也曾用過便當盒包貨給買家，「我以前網拍的時候也會用便當盒寄東西，便當盒是乾乾淨淨新的，很好用餒」。

一名網友在收到網購包裹後，發現賣家用紙餐盒包裝，寄件資料的貼紙就直接貼在便當盒上。圖擷自爆廢公社
一名網友在收到網購包裹後，發現賣家用紙餐盒包裝，寄件資料的貼紙就直接貼在便當盒上。圖擷自爆廢公社

便當 爆廢公社 蝦皮購物 網拍

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