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母聽見洗衣機有異聲查看嚇傻 嘆「我26歲兒子這樣洗毛巾的」

聯合新聞網 / 綜合報導
洗衣機的發明讓不少人洗衣服變得更輕鬆。 圖／ingimage
洗衣機的發明讓不少人洗衣服變得更輕鬆。 圖／ingimage

現在的人洗衣服非常輕鬆方便，只要將衣物放入洗衣機，按下開關就可以完成，但似乎還是有人不太熟練。一名女網友在臉書PO文表示弟弟日前將毛巾丟入洗衣機洗，過不久洗衣機傳來奇怪的聲音，媽媽打開一看差點昏倒，因為弟弟連塑膠袋也丟進去，貼文笑翻不少人。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道日前媽媽聽到洗衣機傳來「兮兮刷刷」的聲音，於是趕緊跑去查看狀況，沒想到打開蓋子卻看到洗衣機滾筒槽裡除了毛巾以外，還有一個大的黑色塑膠袋，讓媽媽看了差點昏倒。

塑膠袋隨著洗衣機轉動，也和毛巾交纏在一起，媽媽看了無奈的表示「我一個26歲的兒子，這樣洗毛巾的」，原PO也哭笑不得的說「跪求洗衣機的黑暗面」。

貼文一出讓不少人看了傻眼，「想洗爆洗衣機？」、「是不是想換洗衣機了？」、「為什麼要放塑膠袋在洗衣機？」、「我一直以為洗衣服不能隔塑膠袋是常識」、「他可能認為洗衣袋一樣的用途」、「好險洗衣機沒解體」、「今天才報一台洗衣機被洗到爆炸而已，原來很多人都是這樣子洗的」。

還有網友不敢相信成年了還不會做家事，「還好不是36歲」、「吃到26歲還可以這樣真的不簡單」、「重點是26歲？我家孩子國小我就在教他用洗衣機了，而且衣服、褲子該怎麼放，口袋要清空等等…再教一下，他就會了！加油」、「小時候是不是都不讓兒子做家事？」、「我的天啊！我8歲的兒子都知道洗衣機怎麼使用了」、「朋友40歲還不會使用電鍋，看到這個不意外，都是小時候沒幫忙做家事」。

一名女網友的弟弟將毛巾連同塑膠袋一起丟進洗衣機洗，讓媽媽嚇壞。 圖／爆廢公社
一名女網友的弟弟將毛巾連同塑膠袋一起丟進洗衣機洗，讓媽媽嚇壞。 圖／爆廢公社

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