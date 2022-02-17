他嘆53元泡麵好窮酸「麵超薄肉又少」 網曝怎麼買才划算

泡麵是許多人宵夜甚至正餐的好選擇，方便又便宜，但有一名網友近日分享，他買了一碗53元泡麵，不僅麵體超薄，調理包的肉也只有三塊半，他感嘆，「53元泡麵何時變得如此窮酸了？」網友隨即回覆，「袋裝便宜很多，那個碗超貴」。

原PO在PTT分享，他近日買了有附碗加真肉調理包53元的泡麵，但他一打開看到麵體超薄，調理包的牛肉大概三塊半，讓他直呼，「這份量也太尷尬了吧」，他另外加了兩包科學麵才勉強吃飽，不過這樣也花了73元，他感嘆，「53元泡麵何時變得如此窮酸了？」

網友紛紛留言，「現在麵攤吃乾麵都要50，還嫌」、「這種泡麵不是吃飽的啊」、「你財富自由了？吃泡麵？」、「別人漲價他不漲，但偷料！上次吃傻眼」、「這價錢吃微波食品應該比較好吃吧」、「費用都花在改版設計上了，內容物當然會變」。

此外，網友也建議，「碗裝的比袋裝麵體還少，建議買袋裝」、「袋裝便宜很多，那個碗超貴」、「加王子麵才專業」、「你怎會加那種東西，要加印尼炒麵才便宜」、「廣達香牛肉罐頭小罐，買一箱差不多單價50左右，拿個碗公放王子麵加滾水泡開，打開罐頭加進去，比市售大多數泡麵強太多了，現在泡麵能吃的只剩下台酒」、「我在全聯買，有不少品牌一碗還在40多」、「可以去買老甕袋麵，一次買兩包64元」、「之前都吃全聯賣的一度贊老甕牛肉麵袋裝，一包32元一次兩包，前天看已經變回39元了」。