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在家炒青菜怎樣才好吃？ 網：加上這個就像熱炒店的
在熱炒店的熱門品項之一就是炒青菜，然而要自己在家炒出一道好吃的青菜，得掌握幾個秘訣，有一名網友近日就發文詢問該如何炒青菜，網友則提點兩大重點，「火侯」與「油」。
原PO在PTT上表示，他有時炒菜可以炒太爛或炒太鹹，吃進嘴才能知道什麼味，並詢問，「炒一盤青菜怎麼炒才及格？有沒有大廚現身說法一下？」引網友回覆，「就油多大火炒出來基本都像熱炒店」。
網友紛紛留言秘訣在於火侯與加油，「火大、鍋熱、油要多」、「過油，大火快炒」、「油要多火要大」、「大火、熱油、蒜末」、「大蒜爆香，火要大」、「油多才會香」、「火不夠大就別想了，去想如何水煮煮入味」、「水上面要加一層油，菜下去油才能當保護」、「先炒梗再下葉子」、「就油多大火炒出來基本都像熱炒店」。
網友也表示，「先爆香蔥蒜再加點胡蘿蔔絲、木耳絲配色，好看」、「加個辣椒蒜頭，隨便都好吃」、「加一點米酒，好吃」、「菜類最不該被高溫煮過，學學歐美多吃生菜」、「燙青菜完加蒜頭醬油」、「水炒法比較不會噴油」。
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