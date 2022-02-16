快訊

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

打炒房奏效了？三大民營銀行房貸全面縮手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹹酥雞「加一味」被他整包丟掉 網喊傻：三角骨這樣超好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友買了一包鹹酥雞，但上面被加了梅粉，讓他無法接受便「整包丟廚餘」。網友一看，「這樣很好吃耶！這麼浪費」。圖擷自爆怨公社
一名網友買了一包鹹酥雞，但上面被加了梅粉，讓他無法接受便「整包丟廚餘」。網友一看，「這樣很好吃耶！這麼浪費」。圖擷自爆怨公社

鹹酥雞是許多台灣人宵夜的好選擇，調味料當然也不可少，但到底要加胡椒鹽還是梅粉才好吃呢？一名網友近日就分享，他買到一包撒上梅粉的三角骨讓他氣到「整包丟廚餘」，引發網友論戰。

原PO在爆怨公社分享，他買了一包鹹酥雞，但上面被加了梅粉，讓他無法接受便「整包丟廚餘」。網友一看，「這樣很好吃耶！這麼浪費」。

網友紛紛留言，「我就問你不是台南人」、「我北部，對我而言台南全都甜的，連鹽都甜甜的錯覺，你在北部吃的任何鹹的在台南的店家製作，我都覺得甜」、「台南人表示超鹹」、「灑到梅粉嗎？」、「這樣很好吃耶！這麼浪費」、「是梅子粉嗎？」、「要懂吃喔」、「身為正港台南人，覺得這樣很好吃」、「不是台南人，但覺得好吃，雞排加梅粉」、「鹹酥雞炸類不知道可以都加梅粉，加了一次好好吃，但不能加太多，微微的就好不然會太搶味」、「甜的三角骨才好吃啊傻傻的」。

也有網友表示，「我第一次吃到甜的，是在台南，天啊！我不能接受啊，什麼都可以甜甜的，雞腿根本就是蜜汁雞腿，鹹酥雞根本就是甜酥雞，土魠魚羹甜甜的」、「甜的，好可怕」、「甜的，邪教」、「是我也不接受加梅粉的」、「我台南人，一樣不能接受炸物是甜的，尤其是胡椒鹽」、「我超討厭甜的，是我我也丟掉」。

鹹酥雞 雞排

延伸閱讀

丸山製麵遇疫情瀕臨破產 靠「拉麵自動販賣機」絕地重生

他喝麥當勞可樂發現「異物」 網友：別打客訴電話

好市多提拉米蘇不知該如何動刀？ 網推這招可以「完整取出」

一秒惹怒義大利人！夏威夷披薩不夠看 網見「最強地雷」笑：難相處

相關新聞

幼兒園「元宵燈謎」猜四字成語難倒爸媽 網笑：答出來可直升跳級

吃元宵、猜燈謎是元宵節的傳統習俗，一所幼兒園也共襄盛舉，給小朋友們出了猜四字成語的燈謎學習單，卻讓父母也傷透腦筋，網友在《爆廢公社》貼文表示「朋友傳來問的，求救...太難了」，也引起來網友們熱烈討論和解答。

她改造傳統紅白小湯圓 創意呆萌造型網驚呆

元宵節吃湯圓是華人地區的傳統，近年來市面上有越來越多造型湯圓供民眾選擇，但仍有部分民眾鍾愛手搓湯圓的溫度。一名女網友在「Dcard」發文，分享她自創的「小豬造型湯圓」，可愛的成品萌翻眾人，引起網友熱議。

在家炒青菜怎樣才好吃？ 網：加上這個就像熱炒店的

在熱炒店的熱門品項之一就是炒青菜，然而要自己在家炒出一道好吃的青菜，得掌握幾個秘訣，有一名網友近日就發文詢問該如何炒青菜，網友則提點兩大重點，「火侯」與「油」。

鹹酥雞「加一味」被他整包丟掉 網喊傻：三角骨這樣超好吃

鹹酥雞是許多台灣人宵夜的好選擇，調味料當然也不可少，但到底要加胡椒鹽還是梅粉才好吃呢？一名網友近日就分享，他買到一包撒上梅粉的三角骨讓他氣到「整包丟廚餘」，引發網友論戰。

寶可夢驚變合成獸！ 男肢解公仔將它們4合1：女友可享齊人之福

可愛的《寶可夢》竟然變成了《鋼之鍊金術師》中的恐怖合成獸情節！網路流傳照片，有人將皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜及小火龍的公仔「拆解重組」，以最粗暴野蠻的方式將它們「4合1」，成品猶如…

古代就這麼開放？情人節「宜塞穴」...農民曆讓網友看了好害羞

2月14日是一年一度的西洋情人節，情侶們會在這一天準備禮物或安排約會，以表達心中滿滿愛意。不過，有一位網友翻開農民曆卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。