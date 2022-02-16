鹹酥雞「加一味」被他整包丟掉 網喊傻：三角骨這樣超好吃

鹹酥雞是許多台灣人宵夜的好選擇，調味料當然也不可少，但到底要加胡椒鹽還是梅粉才好吃呢？一名網友近日就分享，他買到一包撒上梅粉的三角骨讓他氣到「整包丟廚餘」，引發網友論戰。

原PO在爆怨公社分享，他買了一包鹹酥雞，但上面被加了梅粉，讓他無法接受便「整包丟廚餘」。網友一看，「這樣很好吃耶！這麼浪費」。

網友紛紛留言，「我就問你不是台南人」、「我北部，對我而言台南全都甜的，連鹽都甜甜的錯覺，你在北部吃的任何鹹的在台南的店家製作，我都覺得甜」、「台南人表示超鹹」、「灑到梅粉嗎？」、「這樣很好吃耶！這麼浪費」、「是梅子粉嗎？」、「要懂吃喔」、「身為正港台南人，覺得這樣很好吃」、「不是台南人，但覺得好吃，雞排加梅粉」、「鹹酥雞炸類不知道可以都加梅粉，加了一次好好吃，但不能加太多，微微的就好不然會太搶味」、「甜的三角骨才好吃啊傻傻的」。

也有網友表示，「我第一次吃到甜的，是在台南，天啊！我不能接受啊，什麼都可以甜甜的，雞腿根本就是蜜汁雞腿，鹹酥雞根本就是甜酥雞，土魠魚羹甜甜的」、「甜的，好可怕」、「甜的，邪教」、「是我也不接受加梅粉的」、「我台南人，一樣不能接受炸物是甜的，尤其是胡椒鹽」、「我超討厭甜的，是我我也丟掉」。