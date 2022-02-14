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古代就這麼開放？情人節「宜塞穴」...農民曆讓網友看了好害羞

聯合新聞網 / 綜合報導
今天2月14日是西洋情人節，許多情侶都會安排約會慶祝節日。 示意圖／ingimage
今天2月14日是西洋情人節，許多情侶都會安排約會慶祝節日。 示意圖／ingimage

2月14日是一年一度的西洋情人節情侶們會在這一天準備禮物或安排約會，以表達心中滿滿愛意。不過，有一位網友翻開農民曆卻意外發現今天除了是情人節，更是「宜塞穴」的日子，讓許多網友看了不禁都想歪，直呼笑虧「訊息量太大了！」

原PO在臉書社團「動物梗圖星球」分享圖片，只見圖中是一張今天的日曆，2月14日是西方重要的情人節，兩旁寫著祝福情侶感情深厚的對聯「愛情海中享愛情」、「痴怨愛侶享愛情」，但仔細往下看卻發現農曆上的「宜忌事項」中，有一項標註「宜塞穴」，讓他看了直呼有趣，馬上拍下來和網友們分享。

日曆上的「宜忌事項」標註今日「宜塞穴」（下方紅圈處），讓網友全都想歪了。 圖擷自動物梗圖星球
日曆上的「宜忌事項」標註今日「宜塞穴」（下方紅圈處），讓網友全都想歪了。 圖擷自動物梗圖星球

文章曝光後引起網友高度關注，許多網友紛紛歪樓「這本日曆訊息量太大了」、「古人編農民曆的時候就這麼開放嗎？」、「這本是我看過最用心的日曆」、「原來情人節一直都是父親節預定日啊！」

最後，有內行網友出面解答，指出「塞穴」是風水學術用語，係指補修破牆後，堵塞蟻穴、鼠洞及其他洞穴，在這一天看到家裡有窟窿或動物挖掘的洞穴要封堵起來，對家宅有益。

情人節 愛情 情侶

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