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痛風發作見到蟑螂秒痊癒 網笑：藥效迅速！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，同事痛風發作，看到蟑螂馬上病痛痊癒。圖擷自「爆料公社」
一名網友分享，同事痛風發作，看到蟑螂馬上病痛痊癒。圖擷自「爆料公社」

痛風痛起來要人命！一名網友表示，他跟同事上班時，發現對方痛風發作，因此減輕對方工作負擔，讓他在一樓負責整理東西，避免爬上爬下腳不舒服，沒想到同事「看到蟑螂」後，馬上尖叫狂踩，完全忘記痛風了。

一名網友在「爆料公社」指出，他與同事某天工作時，剛好要把廢棄物搬下樓，不巧該棟房屋是老舊公寓，沒有電梯可以搭乘，工作量較大，顧慮到同事痛風發作，因此讓他在一樓負責整理物品就好。

沒想到在休息時間，同事突然大叫「有蟑螂」，然後用痛風的腳狂踩蟑螂，於是原PO好奇詢問「你是不是忘了你腳痛風？」最後，原PO笑稱「真是神奇，蟑螂還能治療痛風」。

貼文曝光後，許多網友認為「是因為腎上腺素分泌，導致痛風消退」、「被蟑螂嚇到腎上腺素激發，暫時痛風病情好轉，再加上驚嚇，所以才又猛有力」，有人笑稱「蟑螂是中藥材，不過原來功效這麼迅速啊！」、「怪不得大陸有藥商養蟑螂當藥材，原來蟑螂治痛風！」也有人推測同事是「假裝有痛風」，直言「真有痛風，連走都不想走，痛起來只想用爬的」。

痛風 蟑螂

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