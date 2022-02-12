遮臉藏鏡心癢癢！9大讓人好奇長相的神祕系YouTuber

他們真的好神祕！

YouTube為新媒體創下一個新的時代，題材不但變得越來越多元，更是人才輩出，除了有許多大家耳熟能詳的YouTuber外，現在更有不少的YouTuber選擇不露臉經營頻道，靠著有趣的圖文、幽默的談吐、厲害的內容吸引訂閱者。

不露臉的他們，不但為自己保留了一些隱私，也帶給了觀眾一些神秘感，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了9大讓人好奇長相的神祕系YouTuber，一起來看看他們如何經營頻道吧～

image source：FB/onionman

DV小學堂：不露臉也能經營頻道

隨著網路使用越來越廣泛，YouTuber開始成為了許多人的夢幻職業，不但可以睡到飽，更可以自己安排時間，不用上班受氣。

不過也有許多人不想露臉，但也想發揮自己的表演慾，因此網路上就流傳了許多不露臉經營YouTube的方式。像是使用原創動畫、白板動畫、美食料理、電影解說、遊戲主播、產品開箱等，都是一些全新的經營方式，也有不少YouTuber選擇以面具或一些道具遮住臉部，讓拍攝影片時也能有更多發揮，以蔡阿嘎團隊的大頭佛就是一個非常經典的例子。

image source：FB/大頭佛跟你一起趴趴go

9 日本的拉斐爾中字官方頻道

YouTube頻道：日本的拉斐爾中字官方頻道

日本百萬網紅拉斐爾不但將頻道經營得有聲有色，更在創立中字官方頻道後受到兩岸三地網友們的關注和喜愛。不時都會有網友在ptt上發文問卦，就是想知道拉斐爾是一個怎麼樣的YouTuber。

拉斐爾影片主題中以整人和美女系列最受歡迎，經常跟美女合作拍片的他讓許多網友好生羨慕，甚至有網友之前剛好去日本巧遇到拉斐爾拍片，驚呼旁邊的女生真的好正啊！與前AV女優明日花綺羅合作的影片至今觀看數高達420萬次，更是他的經典作品之一。

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8 超級歪 SuperY

YouTube頻道：超級歪 SuperY

「來自外星球的電影理論家」超級歪 SuperY在YouTube簡介上這樣介紹著自己。除了評論電影外，也曾推出社會議題系列、哲學系列、說書系列等，每月他也會定時在YouTube上進行直播，與粉絲們互動，拉近距離。

不只是細膩的分析與解說，更運用大量哲學、心理學、社會學等分析電影，使他在Dcard上被稱為影評版的理科太太。網友更表示：「看到他的影片都覺得暖暖的，最特別的地方是越思考越溫暖。對平常總是越想越厭世的我來說，他真的幫到我很多」。

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7 宅女小紅

YouTube頻道：宅女小紅

作家出身的宅女小紅，不時會在節目中看到她的身影，除了出書外，更將podcast經營得有聲有色，還創立了YouTube頻道，與大家分享私下的她。

戴著大鼻子面具的宅女小紅， 常常會與大家分享她育兒、人妻的生活，東西南北都可以聊，偶爾也會與大家分享一些旅遊點滴，而藏鏡人中的藏鏡人～宅女小紅的老公也在頻道中有自己的系列唷，在「工程師站起來了」中，他都以牛皮紙袋套頭的角色登場，非常有趣！

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6 老王

YouTube頻道：老王

以網路梗圖發跡的老王，現在也經營起說故事的頻道，總是會每週五晚上六點更新影片，讓大家在Happy Friday的同時也能觀看最新影片，頻道中的主題非常多元，像是靈異鬼故事怪談、凶宅與凶案、靈幻系列、整人王、特務王、懸案、老王趣等等。

從梗圖到YouTube頻道，無形中於觀眾的距離更加拉近，也開拓出更多的粉絲族群，更被稱為新世代「鬼王」，吸引了不少非常喜歡聽他說一些都市傳說的網友們。

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image source：IG/oldwangwang

5 中指通

YouTube頻道：中指通

中指通從2019年底開始經營YouTube頻道，主題偏向成人系，像是中指通報、廢片仔、通之速報、AV日常、新體驗一下、不黃標挑戰、特別主題精選、通粉珍藏、每月作品精選、女優介紹/訪談等。

觀眾群以男性居多，即使不露臉，也能掌握流量密碼，在短短幾年內就獲得87.4萬的訂閱，非常的不容小覷。

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4 鹿人

YouTube頻道：鹿人與泥鰍小劇場

插畫家出身的鹿人，你們是不是也有用過他的貼圖呢？總是神秘不露臉的他在臉書擁有97萬追蹤，而YouTube也有57萬的訂閱，可說是非常受歡迎。

最近剛發布了長達兩集的求婚過程影片，並同時宣布與高中就認識的小慢結婚，不但感動非常多的粉絲，更受到不少網友的熱烈祝福！

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3 pan piano

YouTube頻道：pan piano

身材姣好的小P在YouTube上擁有305萬訂閱，在經營頻道pan piano上，經常會用鋼琴彈奏一些動漫歌曲，雖然不露臉，但是露出性感身材配上自彈樂器就足以讓廣大網友戀愛啦～

不時都會有網友敲碗問小P什麼時候露臉，連柯宇綸和資深歌手羅時豐也是他的頻道粉絲之一，人氣實在居高不下！

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2 勾起你心中的惡

YouTube頻道：勾起你心中的惡

勾起你心中的惡的頻道主自稱小丑JK，初期影片都以麥可·傑克森介紹與小丑影評為主。而近期主題越來越多樣化，除了探討人性黑暗面、陰謀論外，更討論許多社會事件等內容，主題像是東森直銷、踢爆實測、一日女友、偶爾狂一下 ! !、隆重邀請、垃汲不分藍綠、社會生存法則、娛樂圈內幕和小丑JoKer談MJ系列等。

從2019年經營至今已累積71.1萬，其中影片以實測東森直銷為最高點閱的影片，高達240萬的觀看，可說是引來不少的討論，也由此可見JK非常懂得如何運用素材和了解網友的口味啊！

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1 Onion Man

YouTube頻道：Onion Man

百萬YouTuber洋蔥，可說是不露臉界的翹楚啊！不但遊走在插畫家界，近來更踏足YouTuber圈，與許多YouTuber合作影片，像是蛇丸、喬瑟夫、溫妮、八三夭等等，甚至早於2018年就曾經跟木曜團隊合作一日配音員的節目。

前陣子更受邀參加由木曜4超玩所舉辦的《2021第三屆YARTIST全明星運動大會》，意外的受到許多關注，更因為剪輯師失誤，意外流出洋蔥面具下的模樣，讓許多粉絲非常興奮的表示「洋蔥本人好帥！」、「洋蔥本人其實很好看！」等。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月10日至2022年02月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『遮臉的神祕系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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