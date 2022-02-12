神秘客每年「七月三日」訂200個便當 年輕店主知道真相哭了

出社會之後，除了上班工作，也會有人選擇創業當老闆實現夢想。不過想要闖出一番名號，倒也不是件容易的事。有位日本網友最近就分享他在創業時，雖然結果並不圓滿，卻碰上一件讓他感動不已的事。

根據日本媒體「grape」報導，一位化名「Komayumi」的網友在網站上投稿分享，表示過去他曾夢想開一家便當店，還為此和父親產生爭執。父親雖然沒有明確反對，但語氣間卻顯然不贊成，最後丟下「失敗了就別回來見我」一句話回房間，兩人就這麼不歡而散。

雖然如此，Komayumi還是咬著牙，開了一間小小的店鋪。起初的客人不多，店面不停虧損，使得他必須不停地自製傳單到處發放，總算在撐到第三年時，才將虧損弭平。而能夠擺脫虧損的關鍵之一，是一位化名「藤野」的客人。

這位客人在開店後不久，就曾訂購過便當。後來他在每年的七月三日，都會用傳真一口氣下訂200個便當，成為店裡非常重要的一張訂單。不過，這位藤野卻從未親自現身，而是有一位代理人前來取餐。Komayumi曾經問對方「這麼多便當究竟是要給誰吃的呢」，卻沒有得到明確的回答。

然而，由於肺炎疫情蔓延，使得原本就沒有明顯獲利的店面，業績一下子又跌落谷底，讓Komayumi不得不忍痛決定要關閉店面。就在大家收拾店面途中，他們又接到藤野的傳真，同樣希望在七月三日下訂200個便當。然而店面確定在那天之前熄燈號，所以只能向藤野先生回覆，無法在當天提供便當。

到了確定關店的那一天，有不少客人特地到店裡送別，其中就包括了藤野的那位代理人，還送了Komayumi一箱橘子，替他們加油打氣。Komayumi忍不住詢問，為什麼藤野過去一直在七月三日訂便當，代理人則表示「因為那天要慶祝生日」。

Komayumi這才明白，原來這位常客「藤野」，真面目其實是他的父親。因為七月三日這個日子正是Komayumi的生日，而當初反對開店的父親，其實是用這種方式，在祝他生日快樂。瞭解到這一切之後，才讓Komayumi明白，原來父親雖然嘴上說不贊成，但一直都在默默支持他的夢想，讓他不禁感動落淚。