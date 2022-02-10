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台大「雙主菜便當」百元有找！早早賣完關門 校外人士也超愛

聯合新聞網 / 綜合報導
網友秀出超豐盛便當，多樣主菜和配菜，竟然只要110元。圖擷自Dcard
網友秀出超豐盛便當，多樣主菜和配菜，竟然只要110元。圖擷自Dcard

萬物齊漲的年代，一個雞腿便當超過一百元似乎成了家常便飯。一名台大學生在「Dcard發文，秀出台大學生餐廳便宜又豐盛的便當照片，笑稱「難怪大家越來越肥」，引來網友一陣驚呼「實在太羨慕！」

原PO秀出四款便當組合，價格從70到110元不等，各個菜色豐富、俗又大碗，其中一個便當有五樣配菜、一隻超大炸雞腿和滿滿的紅槽肉，只要77元，另一個110元的便當也十分驚人，炸雞腿、炸魚排、虱目魚等主菜塞得滿滿，再配上四塊糖醋排骨以及地瓜葉、絲瓜、炒蛋等均衡飲食，這樣豐盛又便宜的便當讓網友直呼不可思議。

網友PO出便當照片，雙主菜和五樣配菜竟然百元有找，讓其他網友驚呼不可思議。圖擷自Dcard
網友PO出便當照片，雙主菜和五樣配菜竟然百元有找，讓其他網友驚呼不可思議。圖擷自Dcard

這間學餐位於台大城中校區，是男二舍的自助餐，採秤重計價，周日不營業，校外人士也可以進去。原PO也提醒，12點過後是便當店的熱門時段，會有台大醫院的人潮和上班族湧入，而晚餐因為生意好，所以差不多7點就會關門。

許多網友紛紛表示，「男二阿姨人超好，拿到肉多過蔬菜，還是一樣的價格，現在出社會後有時出差還是會回去吃」、「為了吃好吃的便當，我會努力考上台大的」、「東吳美食沙漠露出羨慕的表情」、「感覺一個便當可以兩個人吃，好讚」。

台大生分享學餐的秤重自助餐超划算，兩樣魚和四樣配菜只要100元。圖擷自Dcard
台大生分享學餐的秤重自助餐超划算，兩樣魚和四樣配菜只要100元。圖擷自Dcard

便當 Dcard 大學生

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