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抱怨台灣物價高反被笑窮 網突破盲點：被「貴習慣」了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現大眾對於物價高昂似乎只是嘴上抱怨，好像被「貴習慣」了。示意圖／聯合報系資料照片
網友發現大眾對於物價高昂似乎只是嘴上抱怨，好像被「貴習慣」了。示意圖／聯合報系資料照片

持續攀升的物價讓民眾叫苦連天，許多民生用品與餐飲集團也紛紛宣布調漲旗下商品的價格，讓民眾怨嘆「只有薪水遲遲不漲」。一名網友在「Disp BBS」八卦版發文，表示台灣的一切都很貴，但民眾還是得生活，所以是不是大家都被「貴習慣」了，此文一出引來大批網友熱烈討論。

原PO提到，現在不論房價、伙食、民生用品都很貴，「像早餐店啊、吃肉羹麵啊、排骨飯啊、買雞排、吃鹹酥雞、喝飲料、買小甜點、吃荷包蛋等，也貴貴的」，若是加上生、養小孩，讓孩子去學才藝的費用，簡直貴翻，「但是大家還是要生活，還是會去負擔這些費用」。

原PO認為大家雖然會抱怨物價貴，但還是必須付錢生活，所以無形之中好像被「貴習慣」了。有網友認同地表示，台灣人奴性堅強，「漲價還會幫店家找理由，一個雞排80元照樣買」、「你喊貴會被笑說你窮」、「好聽叫隨遇而安，難聽叫奴」、「不合理的貴還有人幫忙說話，才好笑」。

也有人認為，真正的問題不在物價高，而是「薪資凍漲」，「全球都在通膨啦，問題是美國調薪時台灣沒有」、「這是真的，如果我們每個月薪水變10萬，就會覺得現在台灣物價超級便宜啦」、「在小企業上班，老闆摳，員工自然薪水就低低的」、「台灣薪水在台灣生活蠻辛苦的」。

有網友指出，因為低薪，所以連小孩都省著不生了，引出許多人認同表示，「貧富差日漸拉大，難怪沒人想生小孩」、「這幾個月真的漲得很有感覺，以前可能沒小孩感受不深，這次覺得萬物齊漲」、「所以…我還是不生好了」。

薪資凍漲 漲價 薪水

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