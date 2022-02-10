天兵同事惹笑 請他超商列印公告竟拿回取件QR Code

遇到天兵同事！日前一名網友在PTT分享，他請同事幫忙去超商列印工作用的公告，結果對方卻拿回一張A4的取件QR Code，甚至抱怨10塊很貴、機器出問題根本印不出來，讓原PO不知該讚嘆，「還是代替被冤枉的小七機器掐死她？」文章一出，惹得網友紛紛笑說，「哈哈哈哈哈，強者」、「害我在捷運上笑得像傻瓜一樣」。

原PO解釋，他請同事在上班路上順便列印公告，因檔案在公司電腦裡，故貼心地先將檔案傳至超商機器，並將操作成功的頁面截圖傳給同事，如此一來，對方到公司後就不必再出門列印，也不用拿著隨身碟到處跑。想不到同事竟然直接將截圖存下來，掏出傳輸線連接機器，最終造就了這張讓原PO血壓差點直接三百的東西。

底下許多網友表示被天兵打敗，苦笑不得地說：「這腦迴路就是不一樣」、「那個QR Code可以貼公佈欄讓大家掃電子版哈哈哈哈」、「太天才了XDDDDD不過遇過類似的同事，懂得原PO那種很想掐死他的痛苦，根本會笑不出來」、「笨到極致變成厲害，這到底怎麼印出來的⋯⋯」、「之前叫同事印身分證正反面影本，結果她印了一整頁A4的身分證」。

但也有人認為原PO指令不清，才導致這個結果，「你直接給他檔案，他說不定就會印了」、「感覺不是故意的，是不是你給他那張圖說要印這個，所以他就截圖下來印，還想到要帶傳輸線，很認真處理啊，只是理解錯誤而已，不用把人想得太壞吧」。