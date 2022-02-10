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他挺肚發文報告「妻子要生了」網友見照笑倒：那邊才是懷孕的？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友PO照報告自己的妻子要生了，然而在畫面中，自己的肚子卻還比懷胎的妻子更大。圖擷取自twitter
日本網友PO照報告自己的妻子要生了，然而在畫面中，自己的肚子卻還比懷胎的妻子更大。圖擷取自twitter

現代人常吃高熱量的東西又缺乏運動，一不小心肚子就不知不覺地變得圓滾滾起來。最近一位日本網友，就分享了一張自己肚腩的照片，再加上一些敘述之後，畫面就變得十分逗趣，引起許多人的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「koichi2905」最近發文，報告自己有孕在身的妻子，即將在下個月生產，同時他也附上一張照片。然而，照片中的網友本人，肚皮看上去還比妻子更具規模，讓人乍看時，一瞬間還真分不清楚懷孕的到底是誰。

koichi2905打趣地表示，這個肚子裡面裝的是「夢想和慾望」。而妻子撫摸他肚皮的樣子，看起來也很像是在溫柔地撫摸著自己的骨肉一般。除了逗趣之外，也顯現出這對夫妻生活相當美滿幸福。

其他網友們也紛紛回應：「恭喜啊！要一次生雙胞胎嗎」、「到底懷孕的是哪一個我好亂」、「兩位都加油生產啊」、「需要剖腹生產嗎」、「好棒的照片喔」、「老婆感覺很溫柔」、「結果是老公懷孕嗎」、「左邊的人感覺懷胎六年有了」、「好治癒的照片喔」、「一定要幸福啊」。

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