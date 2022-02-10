過年吃剩年糕怎辦？主婦曝「創意方法」秒消耗完 網嗨翻：哪裡還買得到

農曆春節期間，不少人家裡會有許多年菜，過完年後仍然有許多年菜及零食需要消耗。一名網友分享「甜年糕」的創意煮法，讓放在冰箱消耗不完的年糕，增加不同的風味，除了直接沾粉用炸的，還有不少主婦分享用餛飩皮、蛋餅皮、蔥油餅皮包在一起炸，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，她突發奇想拿蛋餅皮加上年糕一起拿去煎，只要把兩片蛋餅皮中間夾年糕薄片再用平底鍋轉小火煎即可，另外也可使用烤箱烤，完成後沒想到意外地好吃，其他網友也分享用蔥抓餅皮、餛飩皮、潤餅皮等等加上年糕的創意料理，讓不少網友看了不禁想立刻出門採購年糕。

網友紛紛表示，「本來是年糕吃不完的巧思，現在我賴群都在問，哪裡還買得到年糕！」、「我會被你們氣死...害得我等等就立刻去找年糕...」、「今天全台灣不知道有多少人早餐吃這個，我早上也煎了，還加了起司，超好吃，鹹甜鹹甜的，比較不會這麼膩」、「真的好吃，我當早餐吃」、「消滅年糕的好方法」、「我今天也做了！把家裡最後一塊年糕成功消滅」、「不做一下好像對不起社會似的」、「最近一直看到這個，害我都想去買年糕來製作」、「很好吃但～很肥！爆醣食物！」。

有網友則分享其他製作方法，「我今天也做了～昨天特地到菜市場買紅豆年糕，昨天包餛飩皮吃掉一些，今天包蛋餅皮吃掉一些～我個人覺得還是包餛飩皮煎脆脆，最好吃」、「昨晚也做了蛋餅年糕，雖然沒有裹粉油炸好吃，但很方便，不用放油就可以煎」、「我覺得不好吃，變得鹹甜的，如果蛋餅皮沒蔥，或許比較好吃吧！」。