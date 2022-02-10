快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年吃剩年糕怎辦？主婦曝「創意方法」秒消耗完 網嗨翻：哪裡還買得到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享「甜年糕」的創意煮法，讓放在冰箱消耗不完的年糕，增加不同的風味，除了直接沾粉用炸的，還有不少主婦分享用餛飩皮、蛋餅皮、蔥油餅皮包在一起炸。圖/我愛全聯-好物老實説
一名網友分享「甜年糕」的創意煮法，讓放在冰箱消耗不完的年糕，增加不同的風味，除了直接沾粉用炸的，還有不少主婦分享用餛飩皮、蛋餅皮、蔥油餅皮包在一起炸。圖/我愛全聯-好物老實説

農曆春節期間，不少人家裡會有許多年菜，過完年後仍然有許多年菜及零食需要消耗。一名網友分享「甜年糕」的創意煮法，讓放在冰箱消耗不完的年糕，增加不同的風味，除了直接沾粉用炸的，還有不少主婦分享用餛飩皮、蛋餅皮、蔥油餅皮包在一起炸，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，她突發奇想拿蛋餅皮加上年糕一起拿去煎，只要把兩片蛋餅皮中間夾年糕薄片再用平底鍋轉小火煎即可，另外也可使用烤箱烤，完成後沒想到意外地好吃，其他網友也分享用蔥抓餅皮、餛飩皮、潤餅皮等等加上年糕的創意料理，讓不少網友看了不禁想立刻出門採購年糕。

網友紛紛表示，「本來是年糕吃不完的巧思，現在我賴群都在問，哪裡還買得到年糕！」、「我會被你們氣死...害得我等等就立刻去找年糕...」、「今天全台灣不知道有多少人早餐吃這個，我早上也煎了，還加了起司，超好吃，鹹甜鹹甜的，比較不會這麼膩」、「真的好吃，我當早餐吃」、「消滅年糕的好方法」、「我今天也做了！把家裡最後一塊年糕成功消滅」、「不做一下好像對不起社會似的」、「最近一直看到這個，害我都想去買年糕來製作」、「很好吃但～很肥！爆醣食物！」。

有網友則分享其他製作方法，「我今天也做了～昨天特地到菜市場買紅豆年糕，昨天包餛飩皮吃掉一些，今天包蛋餅皮吃掉一些～我個人覺得還是包餛飩皮煎脆脆，最好吃」、「昨晚也做了蛋餅年糕，雖然沒有裹粉油炸好吃，但很方便，不用放油就可以煎」、「我覺得不好吃，變得鹹甜的，如果蛋餅皮沒蔥，或許比較好吃吧！」。

創意料理 年菜 春節

延伸閱讀

拯救冰箱吃不完的年菜！用經典油蔥香味味麵大改造把「剩菜」變「勝菜」

食材吃不完怎麼辦？專家教你讓雞蛋保鮮時間更長

快傳給婆媽！長年菜、佛跳牆、烏魚子 最討厭的年菜有救了

必吃人氣年菜看過來...你最喜歡哪一道？

相關新聞

衛生紙之亂又來？好市多架上遭掃空 網：上次的都還沒用完

最近原物料大漲，相信民眾都有感，就有一名網友表示他在美式大賣場看到衛生紙架上空空如也只剩餐巾紙，感嘆衛生紙之亂是不是又要來了？網：「上次衛生紙之亂的還沒用完」。

過年吃剩年糕怎辦？主婦曝「創意方法」秒消耗完 網嗨翻：哪裡還買得到

農曆春節期間，不少人家裡會有許多年菜，過完年後仍然有許多年菜及零食需要消耗。一名網友分享「甜年糕」的創意煮法，讓放在冰箱消耗不完的年糕，增加不同的風味，除了直接沾粉用炸的，還有不少主婦分享用餛飩皮、蛋餅皮、蔥油餅皮包在一起炸，吸引不少網友熱烈討論。

用筷子吃零食很做作？ 網：用手吃又髒又油

吃零食是許多人的生活小確幸，閒來無事拿一包開嗑，解饞又舒壓。一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己吃零食會用筷子夾著吃，避免碎屑弄髒手指，引起網友熱烈討論。

碗裝泡麵蓋子能幹嘛？他曝一用途 眾人讚「生活智慧王是你」

自從泡麵問世後便成為不少人填飽肚子的最佳選擇，隨著泡麵種類越來越多，民眾選擇也更多樣化。一名網友在臉書分享吃碗裝泡麵時沒有餐具的應急方法，貼文一出讓不少人大讚根本是「生活智慧王」。

阿嬤煮鳳梨驚呆網友 釣出民間各式奇葩料理

台灣有眾多的鳳梨品種，而民間也有各式各樣的「鳳梨食譜」。日前，一名女網友在「Dcard」PO文，分享阿嬤家的「鳳梨料理法」，引起網友熱烈討論。

心目中一定要加蛋的美食？ 他推這兩樣「無蛋不歡」

最近全台雞蛋短缺，不僅雞蛋價錢上漲，更可能面臨有錢也買不到的窘境，讓許多一餐不能沒有蛋的雞蛋愛好者覺得心慌慌。日前一名網友在Dcard上提到兩種不能沒有蛋，沒有蛋不如不要吃的料理，吸引不少網友分享自己心目中一定要加蛋的美食。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。